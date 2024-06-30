https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html

В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США

В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США - РИА Новости, 30.06.2024

В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США

В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:14

2024-06-30T04:14

2024-06-30T14:58

в мире

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада украины

александр дубинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене."Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединенных Штатах, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — написал парламентарий.По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, "а что делать дальше"."Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента", — заявил Дубинский.При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться."Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС эти рога быстро отпилят", — резюмировал он.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет "президентом-лузером", если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа "лузером".

https://ria.ru/20240629/bayden-1956302265.html

https://ria.ru/20240630/mask-1956396174.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, александр дубинский