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В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США - РИА Новости, 30.06.2024
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04:14 30.06.2024 (обновлено: 14:58 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США - РИА Новости, 30.06.2024
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T04:14
2024-06-30T14:58
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене."Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединенных Штатах, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — написал парламентарий.По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, "а что делать дальше"."Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента", — заявил Дубинский.При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться."Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС эти рога быстро отпилят", — резюмировал он.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет "президентом-лузером", если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа "лузером".
https://ria.ru/20240629/bayden-1956302265.html
https://ria.ru/20240630/mask-1956396174.html
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, александр дубинский
В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США

Дубинский: в офисе Зеленского случился переполох из-за дебатов Байдена и Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединенных Штатах, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — написал парламентарий.
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По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, "а что делать дальше".
"Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента", — заявил Дубинский.
При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться.
"Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС эти рога быстро отпилят", — резюмировал он.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте.
Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет "президентом-лузером", если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа "лузером".
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В миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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