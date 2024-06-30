https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США - РИА Новости, 30.06.2024
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T04:14
2024-06-30T04:14
2024-06-30T14:58
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене."Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединенных Штатах, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — написал парламентарий.По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, "а что делать дальше"."Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента", — заявил Дубинский.При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться."Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС эти рога быстро отпилят", — резюмировал он.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет "президентом-лузером", если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа "лузером".
https://ria.ru/20240629/bayden-1956302265.html
https://ria.ru/20240630/mask-1956396174.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, александр дубинский
В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
Дубинский: в офисе Зеленского случился переполох из-за дебатов Байдена и Трампа
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского случился "большой переполох" из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединенных Штатах, а на Украине
, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — написал парламентарий.
По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, "а что делать дальше".
"Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента", — заявил Дубинский.
При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться.
"Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС
эти рога быстро отпилят", — резюмировал он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
.
Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет "президентом-лузером", если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа "лузером".