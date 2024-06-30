Киевская и еще четыре области Украины остались без света
Жители Киевской и еще трех областей Украины остались без электроснабжения
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, утверждает минэнерго страны.
"В Киевской области по технологическим причинам с утра было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы... В Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По их данным, в Харьковской области также из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти1,5 тысячи абонентов. Уточняется, что обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек учета в 107 населенных пунктах Харьковской области. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов из более 28 населенных пунктов.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.