https://ria.ru/20240630/ukraina-1956445568.html

Киевская и еще четыре области Украины остались без света

Киевская и еще четыре области Украины остались без света - РИА Новости, 30.06.2024

Киевская и еще четыре области Украины остались без света

Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:56

2024-06-30T13:56

2024-06-30T13:56

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, утверждает минэнерго страны. "В Киевской области по технологическим причинам с утра было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы... В Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По их данным, в Харьковской области также из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти1,5 тысячи абонентов. Уточняется, что обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек учета в 107 населенных пунктах Харьковской области. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов из более 28 населенных пунктов. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952138522.html

https://ria.ru/20240629/ukraina-1956296426.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, герман галущенко, укрэнерго