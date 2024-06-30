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Киевская и еще четыре области Украины остались без света - РИА Новости, 30.06.2024
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13:56 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956445568.html
Киевская и еще четыре области Украины остались без света
Киевская и еще четыре области Украины остались без света - РИА Новости, 30.06.2024
Киевская и еще четыре области Украины остались без света
Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:56
2024-06-30T13:56
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, утверждает минэнерго страны. "В Киевской области по технологическим причинам с утра было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы... В Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По их данным, в Харьковской области также из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти1,5 тысячи абонентов. Уточняется, что обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек учета в 107 населенных пунктах Харьковской области. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов из более 28 населенных пунктов. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952138522.html
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Герман Галущенко, Укрэнерго
Киевская и еще четыре области Украины остались без света

Жители Киевской и еще трех областей Украины остались без электроснабжения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, утверждает минэнерго страны.
Киевской области по технологическим причинам с утра было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы... В Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
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По их данным, в Харьковской области также из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти1,5 тысячи абонентов. Уточняется, что обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек учета в 107 населенных пунктах Харьковской области. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов из более 28 населенных пунктов.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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В миреУкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьГерман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
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