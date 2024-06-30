https://ria.ru/20240630/turtsiya-1956187527.html

"Знай свое место". Турция неожиданно опрокинула геополитический стол

"Знай свое место". Турция неожиданно опрокинула геополитический стол - РИА Новости, 30.06.2024

"Знай свое место". Турция неожиданно опрокинула геополитический стол

Эхо швейцарского саммита по Украине отозвалось на берегах Босфора и Дарданелл. Анкара недовольна: в мероприятии без разрешения участвовал один из... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:04

религия

турция

стамбул

украина

петр порошенко

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эхо швейцарского саммита по Украине отозвалось на берегах Босфора и Дарданелл. Анкара недовольна: в мероприятии без разрешения участвовал один из турецкоподданных. О "вселенском" скандале — в материале РИА Новости.Встреча на поляхВ греческой Превезе большой праздник. Приехал дорогой гость — Константинопольский патриарх Варфоломей. Славословия, митинг, посадка оливкового дерева — знак мира, вечером симфонический концерт и в завершение открытие памятной доски на площади Святого Нектария.К слову, площадь теперь носит имя самого Варфоломея. Так жители города выразили почтение визитеру. Тот, нисколько не смущаясь, дар принял — не привыкать. Распорядок патриарха расписан буквально по часам. Например, за несколько дней до посещения Превезы был Лефкас. И очередной реверанс — почетное гражданство острова. То же самое повторилось позже на Итаке.А вот на Фанар (район Стамбула), в свою резиденцию, Варфоломей, кажется, не особо спешит. Оно и понятно: дома его ждет не такой теплый прием."В границах Турецкой Республики нет такого города, как Константинополь, титул "вселенский" не имеет легитимности. Никто не имеет власти превратить Стамбул во второй Ватикан", — напомнил недавно председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.И добавил: патриарх "может оставаться на турецкой территории только для удовлетворения религиозных потребностей православного греческого меньшинства и подчиняется законам Турецкой Республики".Критика от лидера националистов — обоснованная. Оказалось, Варфоломей провинился перед властями. В середине июня по приглашению Владимира Зеленского он посетил саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Константинопольский патриарх был единственным религиозным лидером среди его участников. Даже Ватикан присутствовал на саммите в качестве наблюдателя.Краткое, но патетичное выступление Варфоломей начал с евангельских слов "блаженны миротворцы". Подчеркнул важность и ценность диалога в сегодняшних непростых условиях. Разумеется, коснулся темы "автокефалии" Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической организации, созданной им при содействии экс-президента Петра Порошенко в 2018-м.По его словам, Вселенский патриархат действовал тогда, руководствуясь "пастырскими потребностями православных верующих на Украине". О том, что в стране на тот момент уже существовала каноническая церковь, оратор говорить не стал. Как и о последующем конфликте с Русской церковью — именно на ее территорию вторгся Константинополь в 2018-м.После выступления Варфоломей отправился на поля — пообщаться со светскими лидерами. Среди них, по информации ряда СМИ, был и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. И поздно вечером 16 июня вернулся в Стамбул.Важная птица в золотой клеткеА уже через четыре дня турецкий МИД выступил с неожиданным заявлением. "Сообщения о том, что греческий православный патриархат участвовал в саммите с государственным статусом, и о том, что министр иностранных дел Хакан Фидан провел официальную встречу с патриархом Варфоломеем, не соответствуют действительности", — сказал пресс-секретарь ведомства Онджу Кечели.Также турецкий МИД потребовал от организаторов саммита — Швейцарии и Украины — разъяснений, как и почему подпись религиозного лидера появилась в коммюнике.Здесь действительно вышла неразбериха. На первой версии документа резолюции Варфоломея не было. Но через несколько дней она вдруг появилась. А после претензий со стороны Турции вновь исчезла, на этот раз окончательно.Нынешний инцидент — очередная иллюстрация непростых взаимоотношений светских и церковных властей в республике. Позиция первых вот уже сто лет остается неизменной. В 1923-м был подписан Лозаннский мирный договор. Он стал юридическим оформлением распада Османской империи и закрепил территорию Турции в ее нынешних границах.В документе также обозначили статус Константинопольского патриарха: отныне он — глава греческой православной общины Турции. Это, к слову, сковывает Варфоломея по рукам и ногам. На территории Турции у него всего десяток маленьких епархий. А все административные и хозяйственные вопросы приходится решать через мэра Стамбула.Например, три года назад Варфоломей не поздравил братьев по вере греков с 200-летием начала национально-освободительной революции. Неудивительно, ведь два века назад те решили освободиться от гнета Османской империи. Так что восторги Димитриоса Архондониса (мирское имя патриарха Варфоломея) по этому поводу в администрации президента Эрдогана восприняли бы странно.По той же причине в 2020 году Константинопольский патриарх почти не комментировал публично планы правительства превратить собор Святой Софии в мечеть. Лишь однажды заявил, что это обратит миллионы христиан по всему миру против ислама. И вскользь упомянул о письме 2016-го на имя руководителя по делам религий, в котором выразил свою обеспокоенность.С другой стороны, напряженная атмосфера на родине — повод искать отдушину за рубежом. Благо, возможностей у Варфоломея предостаточно: каноническая территория Константинополя включает значительную часть Греции и Финляндии, епархии в обеих Америках, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Австралии и Новой Зеландии, а также в Скандинавских странах.Только в США и Канаде численность приверженцев Константинопольского патриархата приближается к трем миллионам. А общее число последователей — более пяти.Неожиданный союзникКроме того, Константинополь неоднократно заявлял о правах на всю диаспору, то есть на православных верующих за пределами канонической территории поместных церквей. Естественно, такую политику "восточного папизма" не раз критиковали коллеги по цеху, в частности РПЦ."С этой целью патриарх Варфоломей посещает различные международные площадки. Не только межцерковные. До Швейцарии, скажем, он успел побывать на G7. Но в случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики. Собственно, он играет ее с 2018-го — с начала украинского раскола", — говорит религиовед Роман Лункин.Разумеется, Турции это не нравится. Во-первых, республика против какой-либо субъектности Константинополя. А именно это и произошло, когда патриарх выступал наравне со светскими лидерами в Бюргенштоке.Во-вторых, приобрети Варфоломей международную субъектность, положение в республике резко изменится. "Фактически, — поясняет Лункин, — это означает, что внутри возникнет организация — источник американского влияния. А Варфоломей будет своего рода иноагентом".С этим был связан демарш турецких властей. Что, по словам эксперта, отчасти делает страну союзником России. У Русской церкви к Константинопольскому патриарху претензии канонические — по поводу его необоснованного стремления стать "православным папой римским". А у администрации Эрдогана — политические: не допустить открытия под носом филиала конкурирующей фирмы — США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, стамбул, украина, петр порошенко, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение