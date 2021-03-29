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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210329/molchanie-1603290200.html
В РПЦ объяснили, почему Варфоломей не поздравил Грецию с важной датой
В РПЦ объяснили, почему Варфоломей не поздравил Грецию с важной датой
Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея, позиционирующего себя духовным лидером греческого мира, по поводу празднования 200-летия освобождения греков РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:46
2021-03-29T13:55
справки
религия и мировоззрение
ситуация вокруг упц
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
николай балашов
балашов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея, позиционирующего себя духовным лидером греческого мира, по поводу празднования 200-летия освобождения греков от владычества Османской империи связано с его "несвободным положением в Турции", считает замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Резиденция Константинопольского первоиерарха и место его служения находится в Стамбуле. Ранее в греческих СМИ обсуждалось то, что Константинопольский патриарх Варфоломей никак не поздравил греков с 200-летием начала национально-освободительной революции. Также некоторые эксперты обращали внимание на то, что патриарх Варфоломей не выступил с резкими протестами против переделывания турецкими властями собора Святой Софии из музея в мечеть, о чем в июле подписал соответствующий указ президент Реджеп Эрдоган."Оба факта, полагаю, связаны с несвободным положением патриарха Варфоломея в Турции. Ведь греки празднуют ныне освобождение из-под владычества именно османской Турецкой империи", - прокомментировал РИА Новости Балашов.Он напомнил, что предшественник нынешнего Константинопольского предстоятеля патриарх-мученик Григорий V сто лет назад был вынужден даже "анафематствовать" восставших греков во главе с генерал-майором русской армии князем Александром Ипсиланти, в прошлом – флигель-адъютантом Александра I.Патриарх Константинопольский Григорий V (Ангелопулос, 1746-1821) после начала волнений в Морее, когда султан Махмуд начал жестокую расправу с восставшими греками и призвал патриарха к себе для отчета, издал 11 марта 1821 года отлучительную грамоту против организаторов и участников мятежа и призвал их к повиновению турецкой власти и сохранению мира в империи. По мнению авторов жизнеописания патриарха, это было сделано им с целью прекратить резню своего народа и снять подозрения с восставших, а также для того, чтобы "выиграть время и дать возможность восстанию набрать размах"."Это не спасло патриарха от казни – он был повешен на воротах патриархии на Фанаре, которые с тех пор остаются запертыми навсегда в знак памяти и скорби. Выловленное из моря тело первоиерарха отпевали в Одессе и похоронили там же. Высокая степень зависимости патриархов Константинополя от турецких властей, собственно, и привела в свое время к необходимости предоставления автокефалии Элладской православной церкви", - сказал Балашов.Он добавил, что сегодня "несвобода Константинопольского патриарха вынуждает его искать покровительства у влиятельных мировых сил, которые, со своей стороны, используют его для реализации собственных геополитических планов, предусматривающих расчленение православного мира". "Все это ярко выявили, в частности, события, связанные с предоставлением "автокефалии" украинским раскольникам", - заключил представитель РПЦ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20210324/gretsiya-1602617698.html
https://ria.ru/20210325/mishustin-1602782364.html
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справки, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, балашов, одесса, стамбул, реджеп тайип эрдоган

В РПЦ объяснили, почему Варфоломей не поздравил Грецию с важной датой

13:46 29.03.2021 (обновлено: 13:55 29.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея, позиционирующего себя духовным лидером греческого мира, по поводу празднования 200-летия освобождения греков от владычества Османской империи связано с его "несвободным положением в Турции", считает замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Резиденция Константинопольского первоиерарха и место его служения находится в Стамбуле. Ранее в греческих СМИ обсуждалось то, что Константинопольский патриарх Варфоломей никак не поздравил греков с 200-летием начала национально-освободительной революции. Также некоторые эксперты обращали внимание на то, что патриарх Варфоломей не выступил с резкими протестами против переделывания турецкими властями собора Святой Софии из музея в мечеть, о чем в июле подписал соответствующий указ президент Реджеп Эрдоган.
"Оба факта, полагаю, связаны с несвободным положением патриарха Варфоломея в Турции. Ведь греки празднуют ныне освобождение из-под владычества именно османской Турецкой империи", - прокомментировал РИА Новости Балашов.
Он напомнил, что предшественник нынешнего Константинопольского предстоятеля патриарх-мученик Григорий V сто лет назад был вынужден даже "анафематствовать" восставших греков во главе с генерал-майором русской армии князем Александром Ипсиланти, в прошлом – флигель-адъютантом Александра I.
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Патриарх Константинопольский Григорий V (Ангелопулос, 1746-1821) после начала волнений в Морее, когда султан Махмуд начал жестокую расправу с восставшими греками и призвал патриарха к себе для отчета, издал 11 марта 1821 года отлучительную грамоту против организаторов и участников мятежа и призвал их к повиновению турецкой власти и сохранению мира в империи. По мнению авторов жизнеописания патриарха, это было сделано им с целью прекратить резню своего народа и снять подозрения с восставших, а также для того, чтобы "выиграть время и дать возможность восстанию набрать размах".
"Это не спасло патриарха от казни – он был повешен на воротах патриархии на Фанаре, которые с тех пор остаются запертыми навсегда в знак памяти и скорби. Выловленное из моря тело первоиерарха отпевали в Одессе и похоронили там же. Высокая степень зависимости патриархов Константинополя от турецких властей, собственно, и привела в свое время к необходимости предоставления автокефалии Элладской православной церкви", - сказал Балашов.
Он добавил, что сегодня "несвобода Константинопольского патриарха вынуждает его искать покровительства у влиятельных мировых сил, которые, со своей стороны, используют его для реализации собственных геополитических планов, предусматривающих расчленение православного мира". "Все это ярко выявили, в частности, события, связанные с предоставлением "автокефалии" украинским раскольникам", - заключил представитель РПЦ.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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