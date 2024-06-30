https://ria.ru/20240630/retroreys-1956489288.html

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в честь 100-летия полетов в Казань

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в честь 100-летия полетов в Казань - РИА Новости, 30.06.2024

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в честь 100-летия полетов в Казань

Рейс SU1276/1277, прибывающий в Казань в 14:40 по местному времени, был выполнен на ретроджете Airbus A320 "Добролет" в честь 100-летия воздушной линии Москва — РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:42

2024-06-30T18:42

2024-06-30T18:42

казань

москва

республика татарстан (татарстан)

добролет

аэрофлот

airbus a320

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рейс SU1276/1277, прибывающий в Казань в 14:40 по местному времени, был выполнен на ретроджете Airbus A320 "Добролет" в честь 100-летия воздушной линии Москва — Казань — Москва, сообщает пресс-служба "Аэрофлота". "На праздничном рейсе пассажиров встречал экипаж в ретроуниформе в стиле new look, которая была разработана специально к летней Олимпиаде 1980 года. Комплекты одежды для бортпроводников отшили по историческим образцам униформы специально к серии ретрорейсов в год 100-летия "Аэрофлота". В полете пассажирам предложили бокал игристого вина и сладкое угощение. По прилете в Казань самолет ожидала торжественная встреча с водной аркой", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушная линия Москва — Казань — Москва входит в число самых востребованных у пассажиров авиакомпании. За пять месяцев этого года на рейсах между Москвой и столицей Республики Татарстан авиакомпания перевезла более 284 тысяч пассажиров, что на 9% больше чем аналогичный период прошлого года. В 2023 году "Аэрофлот" выполнил на этой линии более 5 тысяч рейсов и перевез рекордное количество пассажиров — более 729 тысяч. В действующем сезонном расписании авиакомпании группы "Аэрофлот" выполняют прямые рейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Минеральные Воды, Сочи, Сургут, Анталью, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

казань

москва

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, москва, республика татарстан (татарстан), добролет, аэрофлот, airbus a320