https://ria.ru/20240630/podzhog-1956481998.html
В Греции восьмерых казахстанцев обвинили в поджоге леса
В Греции восьмерых казахстанцев обвинили в поджоге леса - РИА Новости, 30.06.2024
В Греции восьмерых казахстанцев обвинили в поджоге леса
Греческая прокуратура предъявила обвинения восьмерым казахстанцам - пассажирам частной яхты в соучастии в поджоге леса на острове Идра (Гидра) 21 июня, сообщила РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:51
2024-06-30T17:51
2024-06-30T22:31
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пирея
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АФИНЫ, 30 июн - РИА Новости. Греческая прокуратура предъявила обвинения восьмерым казахстанцам - пассажирам частной яхты в соучастии в поджоге леса на острове Идра (Гидра) 21 июня, сообщила газета "Катимерини". На яхте находились 10 казахстанцев, двум несовершеннолетним пассажирам обвинения не предъявлены, пишет издание. "Власти Греции обратились за помощью к Казахстану, поскольку арендаторы яхты покинули Грецию, не подвергнувшись допросу со стороны властей. Обвинение было вызвано новыми доказательствами, обнаруженными в ходе расследования, назначенного прокурором на месте пожара. Сообщается, что пожарные обнаружили остатки фейерверков в бухте, где вспыхнул пожар", - пишет газета. Капитан и первый помощник яхты задержаны, а остальных членов экипажа отпустили под залог с ограничениями. Одновременно прокуратура Пирея начала предварительное расследование действий пожарных и портовых властей по делу о пожаре на Идре. Основное внимание уделяется расследованию любых оплошностей, которые позволили арендаторам яхты покинуть Грецию, несмотря на подозрения в их причастности к пожару, сообщила "Катимерини". Пожар начался в лесу в районе Бисти на острове Идра вечером 21 июня. По сообщениям СМИ, причиной пожара стала сигнальная ракета или фейерверк, запущенные с яхты "Персефона". Газета "Катимерини" сообщала со ссылкой на источники, что яхта была зафрахтована 17 гражданами Казахстана. Пожарная служба Греции сообщила на следующий день, что 13 граждан Греции, члены экипажа яхты, были арестованы за то, что устроили пожар. Все они отрицали вину. По данным газеты "Прото тема", среди пассажиров яхты был бизнесмен из Казахстана Данияр Абулгазин. Его называют одним из богатейших людей республики с состоянием в 400 миллионов долларов. Позднее государственный телеканал ERTNews сообщил, что на яхте находились десять пассажиров из Казахстана и они устно заявили следователям, что не имеют никакого отношения к пожару и что в момент возгорания они смотрели футбол. Сейчас идет чемпионат Европы. Министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас в интервью телеканалу OPEN сообщил, что 30 гектаров леса сожжены "безответственными людьми, которые спровоцировали пожар, запуская фейерверк". Он напомнил, что после изменения уголовного кодекса предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы для тех, кто устроил поджог, приведший к гибели человека или вызвавшего экологическую катастрофу.
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954777713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, казахстан, пирея
В мире, Греция, Казахстан, Пирея
В Греции восьмерых казахстанцев обвинили в поджоге леса
"Катимерини": прокуратура Греции обвинила 8 казахстанцев в поджоге леса на Идре
АФИНЫ, 30 июн - РИА Новости.
Греческая прокуратура предъявила обвинения восьмерым казахстанцам - пассажирам частной яхты в соучастии в поджоге леса на острове Идра (Гидра) 21 июня, сообщила газета "Катимерини"
.
На яхте находились 10 казахстанцев, двум несовершеннолетним пассажирам обвинения не предъявлены, пишет издание.
"Власти Греции
обратились за помощью к Казахстану
, поскольку арендаторы яхты покинули Грецию, не подвергнувшись допросу со стороны властей. Обвинение было вызвано новыми доказательствами, обнаруженными в ходе расследования, назначенного прокурором на месте пожара. Сообщается, что пожарные обнаружили остатки фейерверков в бухте, где вспыхнул пожар", - пишет газета.
Капитан и первый помощник яхты задержаны, а остальных членов экипажа отпустили под залог с ограничениями.
Одновременно прокуратура Пирея
начала предварительное расследование действий пожарных и портовых властей по делу о пожаре на Идре. Основное внимание уделяется расследованию любых оплошностей, которые позволили арендаторам яхты покинуть Грецию, несмотря на подозрения в их причастности к пожару, сообщила "Катимерини".
Пожар начался в лесу в районе Бисти на острове Идра вечером 21 июня. По сообщениям СМИ, причиной пожара стала сигнальная ракета или фейерверк, запущенные с яхты "Персефона". Газета "Катимерини" сообщала со ссылкой на источники, что яхта была зафрахтована 17 гражданами Казахстана. Пожарная служба Греции сообщила на следующий день, что 13 граждан Греции, члены экипажа яхты, были арестованы за то, что устроили пожар. Все они отрицали вину.
По данным газеты "Прото тема", среди пассажиров яхты был бизнесмен из Казахстана Данияр Абулгазин. Его называют одним из богатейших людей республики с состоянием в 400 миллионов долларов.
Позднее государственный телеканал ERTNews сообщил, что на яхте находились десять пассажиров из Казахстана и они устно заявили следователям, что не имеют никакого отношения к пожару и что в момент возгорания они смотрели футбол. Сейчас идет чемпионат Европы.
Министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас в интервью телеканалу OPEN сообщил, что 30 гектаров леса сожжены "безответственными людьми, которые спровоцировали пожар, запуская фейерверк". Он напомнил, что после изменения уголовного кодекса предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы для тех, кто устроил поджог, приведший к гибели человека или вызвавшего экологическую катастрофу.