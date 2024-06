"Несколько целей". Пентагон решил раскрыть все карты

https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон планирует предоставить возможность американским частным военным подрядчикам работать на Украине, сообщил CNN со ссылкой на источники в Белом доме. О том, к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.Пространная формулировка"Окончательное решение еще не принято, и любая дискуссия на эту тему преждевременна, — уточняет собеседник CNN. — Президент тверд в своем намерении не отправлять американские войска на Украину".О войсках, конечно, речь и не идет. Но под определение "частные военные подрядчики" попадают многие.Первыми на ум приходят американские ЧВК, активно применявшиеся Вашингтоном на различных театрах военных действий. Хотя это не самые подходящие подразделения для подобного конфликта.Частные военные компании зачастую занимаются довольно узким спектром задач: сопровождение грузов, охрана логистических объектов, обеспечение работы гражданских лиц в зоне конфликта, обучение военнослужащих. Как правило, в них состоят ветераны с опытом из горячих точек, в которых были задействованы вооруженные силы стран НАТО. А это конфликты низкой интенсивности против технологически отсталой стороны. Украинская ситуация совершенно другая.Западные СМИ полны рассказов прошедших обучение в странах НАТО бойцов ВСУ. Они жалуются на низкую эффективность этих тренировок, и их слова подтверждают результаты восьми бригад ВСУ, подготовленных Соединенными Штатами к прошлогоднему контрнаступлению. "Если бы я делал только то, чему меня учили, то был бы уже мертв", — приводит Financial Times слова одного из командиров спецназа.Свою роль сыграл и фактор артиллерии. "Западные маневры не спасли их от российской огневой мощи", — констатировала еще в 2023-м The New York Times.Неудачный опытВсе это не означает, что наемников из стран НАТО на Украине нет. Некоторые действительно воюют в украинской пехоте: в Сети есть кадры с ними из белгородского приграничья.По данным Минобороны России, опубликованным в марте, за все время конфликта число иностранных боевиков превысило 13 тысяч человек. Почти шесть тысяч ликвидировали. Большинство из Польши — 2960, из них 1497 уничтожены. На втором месте — США, затем — Грузия.В основном они прибывают в частном порядке, их активно вербуют в "интернациональный легион". Однако полноценных ЧВК на Украине было крайне мало.Наиболее громкой с медийной точки зрения стала ЧВК "Моцарт", созданная полковником морской пехоты США в отставке Эндрю Милберном, ранее занимавшим пост заместителя Центрального командования специальных операций армии США.По заявлениям самого Милберна, он и его подчиненные готовили украинских военных и оказывали им медпомощь. В феврале прошлого года компания прекратила свое существование.Как пишет The New York Times, эта ЧВК — по данным издания, в ней было около 50 человек — потерпела крах из-за обвинения в финансовых махинациях, дезертирстве и пьяной критики самого Милберна в адрес Киева.Признали ситуациюПланы Вашингтона, судя по всему, заключаются не в том, чтобы прислать на Украину новых штурмовиков — их планируют набирать из местного населения. Как отмечает CNN, о снятии запрета для частных подрядчиков заговорили еще несколько месяцев назад. Из-за провалов ВСУ на фронте."Они помогут ремонтировать дорогостоящую поврежденную технику гораздо быстрее. Одна из таких систем — истребители F-16, которые Киев должен скоро получить", — отмечает телеканал.По мнению военного обозревателя и основателя сайта Military Russia Дмитрия Корнева, развернувшаяся в американском медиаполе дискуссия преследует прежде всего предельно простую цель: легализовать то, что уже есть."Если мы говорим о ремонте техники, то, конечно, американцы давно занимаются этим напрямую, — отмечает он. — Самый простой пример: танки Abrams в поле не обслуживают. Для их ремонта нужны профессионалы. Та же история с HIMARS, MLRS, ATACMS. И с F-16. Иначе и быть не может".Но это еще не все."Информационное сопровождение боевых действий, координация и обработка разведывательных данных, коммуникационная поддержка — всем этим, вероятнее всего, тоже ведают именно специалисты из США, — полагает эксперт. — Кому доверить внесение полетных заданий для ракеты ATACMS — прошедшему короткий курс украинскому офицеру или американцу, который этому посвятил последние 15 лет своей жизни? Ответ очевиден".При этом Корнев не исключает и полноценного присутствия ЧВК."Да, у них действительно нет опыта такого боевого применения, как у их российских коллег. Но под лейблом ЧВК может работать и спецназ. Вероятно, это уже происходит, но тут уж, как говорится, не пойман — не вор. Помимо этого, ЧВК способны заниматься охраной коммуникаций и прочими более привычными делами. Еще одна доступная им задача — следить за тем, чтобы американская техника оставалась на Украине и не всплывала потом в других горячих точках", — поясняет эксперт.В Пентагоне на запрос РИА Новости ответили, что США не принимали решений об отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину. Комментировать информацию CNN отказались.

