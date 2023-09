https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

За время летней кампании все обученные на Западе бригады украинской армии испытали себя в деле. Можно подвести промежуточные итоги. Насколько эффективным... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:00

2023-09-19T15:22

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

нато

пентагон

запорожская область

владимир рогов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. За время летней кампании все обученные на Западе бригады украинской армии испытали себя в деле. Можно подвести промежуточные итоги. Насколько эффективным оказался принятый в НАТО способ ведения боевых действий в сравнении с российскими подходами — в материале РИА Новости.По западным лекаламПереформатирование ВСУ под стандарты НАТО запустили еще в 2015-м. По новой военной доктрине Киева требовалось добиться полной совместимости с армиями членов альянса. После начала спецоперации процесс пришлось ускорить — этого требовали поставки вооружений, рассчитанных на западные методы боевых действий.Украинских солдат массово обучали в западных странах. Это была главная ударная сила планируемого контрнаступления.Согласно утечкам из Пентагона, всего США и их союзники по альянсу подготовили девять бригад ВСУ — около 36 тысяч человек. Восемь подразделений, пополненных натасканными инструкторами НАТО солдатами, известны: 21-я отдельная механизированная бригада, 32-я ОМБр, 33-я ОМБр, 37-я отдельная бригада морской пехоты, 47-я ОМБр, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 117-я ОМБр, 118-я ОМБр.Этим частям в первую очередь старались передать натовскую технику. Отсюда и высокие ожидания. "Чиновники администрации Байдена надеются, что девять бригад покажут: американский способ ведения войны — общевойсковой бой с синхронизированной тактикой, где значительная роль отводится сержантскому составу, — превосходит российский подход с его жестко централизованной командной структурой", — отмечало издание The New York Times в июне. Но получилось иначе.Судьба бригадВсе восемь подразделений уже на фронте — о них активно писали СМИ. И пока особыми успехами они похвастать не могут:Причины и последствияЗа три с половиной месяца ВСУ так и не удалось прорвать российскую оборону. Они все еще остаются в предполье и пытаются добиться хоть чего-нибудь. Результаты летней кампании ярко демонстрируют: ни о каком превосходстве западной школы боевых действий над российской говорить не приходится. По крайней мере пока.Более того, как пишет The New York Times, командование ВСУ отказывается от натовской тактики. "Сложная подготовка к западным маневрам не спасла от российской огневой мощи", — констатировало издание.Российские офицеры отмечают: манера ведения боя ВСУ при штурме примитивизировалась. Если на первом этапе они пытались организовывать прорывы на технике, то теперь все сводится к высадке десанта за полтора-два километра от оборонительных позиций и попытке ввязаться в перестрелку, чтобы обнаружить укрытия и навести на них артиллерию.Бойцы ВСУ признаются: западные курсы принесли мало пользы. “Если бы я делал только то, чему меня учили, то был бы уже мертв”, — цитирует Financial Times одного из командиров украинского спецназа.Киевский режим и его западные партнеры перекладывают друг на друга ответственность за неудачу, указывает Financial Times. В НАТО сожалеют, что ВСУ не применили то, чему их учили. Украинские военные оправдываются тем, что ни одна западная армия ни разу не проводили подобных операций без превосходства в воздухе.Пока обещанные F-16 все еще готовятся к отправке на Украину, Запад продолжает действовать по отработанной схеме. К августу число солдат ВСУ, обученных в странах НАТО, перевалило за 60 тысяч. И пока курсы сворачивать не планируют — тем более с учетом набирающей обороты мобилизации.

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

сша

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, вооруженные силы украины, нато, пентагон, запорожская область, владимир рогов, россия