"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
Все подготовленные НАТО бригады ВСУ вступили в бой
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. За время летней кампании все обученные на Западе бригады украинской армии испытали себя в деле. Можно подвести промежуточные итоги. Насколько эффективным оказался принятый в НАТО способ ведения боевых действий в сравнении с российскими подходами — в материале РИА Новости.
По западным лекалам
Переформатирование ВСУ под стандарты НАТО запустили еще в 2015-м. По новой военной доктрине Киева требовалось добиться полной совместимости с армиями членов альянса. После начала спецоперации процесс пришлось ускорить — этого требовали поставки вооружений, рассчитанных на западные методы боевых действий.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинских солдат массово обучали в западных странах. Это была главная ударная сила планируемого контрнаступления.
Согласно утечкам из Пентагона, всего США и их союзники по альянсу подготовили девять бригад ВСУ — около 36 тысяч человек. Восемь подразделений, пополненных натасканными инструкторами НАТО солдатами, известны: 21-я отдельная механизированная бригада, 32-я ОМБр, 33-я ОМБр, 37-я отдельная бригада морской пехоты, 47-я ОМБр, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 117-я ОМБр, 118-я ОМБр.
Этим частям в первую очередь старались передать натовскую технику. Отсюда и высокие ожидания. "Чиновники администрации Байдена надеются, что девять бригад покажут: американский способ ведения войны — общевойсковой бой с синхронизированной тактикой, где значительная роль отводится сержантскому составу, — превосходит российский подход с его жестко централизованной командной структурой", — отмечало издание The New York Times в июне. Но получилось иначе.
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области
Судьба бригад
Все восемь подразделений уже на фронте — о них активно писали СМИ. И пока особыми успехами они похвастать не могут:
- задействованная под Кременной 21-я бригада не смогла добиться какого-либо продвижения — напротив, российские войска заняли здесь несколько населенных пунктов. В медиаполе эта воинская часть попала в июле после того, как ее солдаты потеряли несколько шведских БМП CV90. Одной из машин завладели наши бойцы;
- тридцать вторая бригада, как сообщал Forbes, должна была получить, среди прочего, 90 бронеавтомобилей MaxxPro из США и десять относительно современных Т-72 ЕА из Чехии. Однако вместо этого соединению достались устаревшие Т-64 и бронетранспортеры M-113. Вероятно, командование посчитало, что такая техника едва ли обеспечит прорыв эшелонированной обороны. В результате, по данным украинских СМИ, подразделение перебросили под Купянск. На этом участке фронта ВСУ отступают;
- тридцать третья бригада входила в состав ударного кулака в Запорожской области. Как и 47-я, действовала под Работино — кадры уничтоженной минами и артиллерией техники разлетелись по всем мировым СМИ. Это один из трех участков фронта, где ВСУ продолжают попытки наступать и несут наибольшие потери;
- тридцать седьмая бригада морской пехоты находилась в районе Времевского выступа. Ее ввели в бой одной из первых. Вот как описывает это в комментарии The Washington Post один из солдат с позывным Дровосек: "Мы остались там, в поле, без танков и тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон. Мы ничего не могли сделать". В отряде было порядка 50 человек, 30 не вернулись — были убиты, ранены или взяты в плен. Пять бронемашин сгорели в течение первого часа;
- сорок седьмая ОМБр "Магура", действующая в районе Работино и Вербового в Запорожской области, понесла особенно тяжелые потери. Скандальную репутацию подразделение приобрело в украинских СМИ в июле — бойцы жаловались на унижения со стороны командования. Как сообщил недавно председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, военнослужащие бригады потребовали вывести их с передовой из-за потерь и паники. Командира части подполковника Александра Сака сняли с должности на прошлой неделе. Назначили полковника Александра Павлия;
- восемьдесят вторая ОДШБр также воевала под Работино. Долго была в резерве, вступила в бой последней. Это у нее сожгли два британских танка Challenger 2. По информации Министерства обороны России, командование ВСУ приняло решение вывести бригаду в тыл для восстановления из-за значительных потерь;
- сто семнадцатая и 118-я ОМБр наряду со 116-й образовали десятый армейский корпус ВСУ, который используется на том же направлении. По словам пленных, они должны были пройти вторую и третью линию обороны, чтобы обеспечить прорыв к Мелитополю тактической группе "Марун" с 82-й ОДШБр. Этим планам не суждено было сбыться.
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Причины и последствия
За три с половиной месяца ВСУ так и не удалось прорвать российскую оборону. Они все еще остаются в предполье и пытаются добиться хоть чего-нибудь. Результаты летней кампании ярко демонстрируют: ни о каком превосходстве западной школы боевых действий над российской говорить не приходится. По крайней мере пока.
Более того, как пишет The New York Times, командование ВСУ отказывается от натовской тактики. "Сложная подготовка к западным маневрам не спасла от российской огневой мощи", — констатировало издание.
Российские офицеры отмечают: манера ведения боя ВСУ при штурме примитивизировалась. Если на первом этапе они пытались организовывать прорывы на технике, то теперь все сводится к высадке десанта за полтора-два километра от оборонительных позиций и попытке ввязаться в перестрелку, чтобы обнаружить укрытия и навести на них артиллерию.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Бойцы ВСУ признаются: западные курсы принесли мало пользы. “Если бы я делал только то, чему меня учили, то был бы уже мертв”, — цитирует Financial Times одного из командиров украинского спецназа.
Киевский режим и его западные партнеры перекладывают друг на друга ответственность за неудачу, указывает Financial Times. В НАТО сожалеют, что ВСУ не применили то, чему их учили. Украинские военные оправдываются тем, что ни одна западная армия ни разу не проводили подобных операций без превосходства в воздухе.