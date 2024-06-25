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США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 25.06.2024 (обновлено: 22:28 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955453089.html
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину - РИА Новости, 25.06.2024
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину
США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:11
2024-06-25T22:28
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны сша
в мире
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы не принимали никаких решений и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", - сообщил он, комментируя сообщения в американских СМИ о том, что Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине.В американском оборонном ведомстве отметили, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских сил на Украину остается неизменной."Я не собираюсь комментировать какие-либо сообщения о внутренних обсуждениях или предложениях, которые могут или не могут находиться на рассмотрении", - добавил представитель ведомства.Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.По мнению источников, если решение будет принято, его, скорее всего, реализуют в этом году. Они надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны США, В мире, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

Пентагон опроверг данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Мы не принимали никаких решений и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", - сообщил он, комментируя сообщения в американских СМИ о том, что Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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В американском оборонном ведомстве отметили, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских сил на Украину остается неизменной.
"Я не собираюсь комментировать какие-либо сообщения о внутренних обсуждениях или предложениях, которые могут или не могут находиться на рассмотрении", - добавил представитель ведомства.
Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
17 июня, 08:00
По мнению источников, если решение будет принято, его, скорее всего, реализуют в этом году. Они надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВ миреДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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