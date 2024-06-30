Племянница Ле Пен создаст свою партию
Племянница Ле Пен создаст свою партию после исключения из партии Земмура
© AP Photo / Thomas PadillaМарион Марешаль
© AP Photo / Thomas Padilla
Марион Марешаль. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии экс-кандидата в президенты Эрика Земмура, пишет издание Tribune.
Партия будет носить то же название, что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент: "Гордая Франция".
Отмечается, что вместе с тремя другими евродепутатами, исключенными из партии Земмура, Марешаль уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в Европарламенте.
"Есть логика в том, чтобы выстроить правые силы, у которых были бы партнеры", - сообщил изданию советник Марешаль Филипп Вардон.
Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией "Отвоевание", вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии "Отвоевание" после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен н выборах, из-за чего "Отвоевание" показала низкие результаты.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.