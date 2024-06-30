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Племянница Ле Пен создаст свою партию - РИА Новости, 30.06.2024
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15:39 30.06.2024 (обновлено: 15:41 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/partiya-1956465952.html
Племянница Ле Пен создаст свою партию
Племянница Ле Пен создаст свою партию - РИА Новости, 30.06.2024
Племянница Ле Пен создаст свою партию
Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:39
2024-06-30T15:41
в мире
франция
эрик земмур
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии экс-кандидата в президенты Эрика Земмура, пишет издание Tribune. Партия будет носить то же название, что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент: "Гордая Франция". Отмечается, что вместе с тремя другими евродепутатами, исключенными из партии Земмура, Марешаль уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в Европарламенте. "Есть логика в том, чтобы выстроить правые силы, у которых были бы партнеры", - сообщил изданию советник Марешаль Филипп Вардон. Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией "Отвоевание", вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии "Отвоевание" после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен н выборах, из-за чего "Отвоевание" показала низкие результаты. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240630/vybory-1956437372.html
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в мире, франция, эрик земмур, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эрик Земмур, Эммануэль Макрон, Европарламент
Племянница Ле Пен создаст свою партию

Племянница Ле Пен создаст свою партию после исключения из партии Земмура

© AP Photo / Thomas PadillaМарион Марешаль
Марион Марешаль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Марион Марешаль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии экс-кандидата в президенты Эрика Земмура, пишет издание Tribune.
Партия будет носить то же название, что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент: "Гордая Франция".
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Отмечается, что вместе с тремя другими евродепутатами, исключенными из партии Земмура, Марешаль уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в Европарламенте.
"Есть логика в том, чтобы выстроить правые силы, у которых были бы партнеры", - сообщил изданию советник Марешаль Филипп Вардон.
Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией "Отвоевание", вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии "Отвоевание" после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен н выборах, из-за чего "Отвоевание" показала низкие результаты.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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