https://ria.ru/20240630/partiya-1956465952.html

Племянница Ле Пен создаст свою партию

Племянница Ле Пен создаст свою партию - РИА Новости, 30.06.2024

Племянница Ле Пен создаст свою партию

Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:39

2024-06-30T15:39

2024-06-30T15:41

в мире

франция

эрик земмур

эммануэль макрон

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956466300_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_46cb47fbe76742ae4aed7aa53a8b56b3.jpg

ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов "Национального объединения" исключили из партии экс-кандидата в президенты Эрика Земмура, пишет издание Tribune. Партия будет носить то же название, что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент: "Гордая Франция". Отмечается, что вместе с тремя другими евродепутатами, исключенными из партии Земмура, Марешаль уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в Европарламенте. "Есть логика в том, чтобы выстроить правые силы, у которых были бы партнеры", - сообщил изданию советник Марешаль Филипп Вардон. Получив поддержку Земмура и кресло евродепутата на выборах, Марешаль публично заявила о своих разногласиях с ним и его партией "Отвоевание", вице-президентом которой она стала после ухода из партии Ле Пен. Земмур исключил Марешаль, а также Гийома Пельтье, Николя Бэя и Лоуренса Трошю из своей крайне правой партии "Отвоевание" после того, как они публично обвинили его в якобы неспособности заручиться поддержкой партии Марин Ле Пен н выборах, из-за чего "Отвоевание" показала низкие результаты. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240630/vybory-1956437372.html

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956455710.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эрик земмур, эммануэль макрон, европарламент