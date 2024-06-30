https://ria.ru/20240630/nigeriya-1956401202.html
В результате серии взрывов в Нигерии погибли минимум 18 человек
В результате серии взрывов в Нигерии погибли минимум 18 человек - РИА Новости, 30.06.2024
В результате серии взрывов в Нигерии погибли минимум 18 человек
Управление по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Борно сообщило, что в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 18 человек, еще минимум 48... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T06:28
2024-06-30T06:28
2024-06-30T12:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Борно сообщило, что в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 18 человек, еще минимум 48 получили ранения.Ранее местная газета Punch сообщала, что в результате взрыва бомбы в субботу после свадебного торжества в Борно погибли шесть человек, еще 15 пострадали."Первый взрыв прогремел около 15.00 (около 17.00 мск) в разгар свадебной церемонии, несколько минут спустя еще один взрыв прогремел в главной больнице (города) Гвоза (в штате Борно)... Люди собрались на похороны погибших, и еще один террорист-смертник привел в действие бомбу. На данный момент установлено, что погибли 18 человек,... 48 серьезно пострадали", — говорится в сообщении службы в соцсети.
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в мире, борно , нигерия
В результате серии взрывов в Нигерии погибли минимум 18 человек
В Нигерии 18 человек погибли при терактах на свадьбе, похоронах и в больнице
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Борно сообщило, что в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 18 человек, еще минимум 48 получили ранения.
Ранее местная газета Punch сообщала, что в результате взрыва бомбы в субботу после свадебного торжества в Борно погибли шесть человек, еще 15 пострадали.
"Первый взрыв прогремел около 15.00 (около 17.00 мск) в разгар свадебной церемонии, несколько минут спустя еще один взрыв прогремел в главной больнице (города) Гвоза (в штате Борно)... Люди собрались на похороны погибших, и еще один террорист-смертник привел в действие бомбу. На данный момент установлено, что погибли 18 человек,... 48 серьезно пострадали", — говорится в сообщении службы в соцсети.