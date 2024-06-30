https://ria.ru/20240630/matvienko-1956520821.html
Сотрудничество делает Россию и Белоруссию вдвое сильнее, заявила Матвиенко
Сотрудничество делает Россию и Белоруссию вдвое сильнее, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.06.2024
Сотрудничество делает Россию и Белоруссию вдвое сильнее, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия стали в два раза сильнее, объединив свои усилия и потенциалы в рамках... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:56
2024-06-30T22:56
2024-06-30T22:56
союзное государство
россия
белоруссия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия стали в два раза сильнее, объединив свои усилия и потенциалы в рамках Союзного государства. "Объединив наши усилия, мы стали в два раза сильнее - и Россия, и Беларусь", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье. По ее словам, успешно реализуются союзные программы по развитию интеграции, которые позволяют при сохранении суверенитета строить общую экономику. "Наши граждане получили серьезные социальные права, свободы, гарантии. У нас свободное перемещение граждан России и Беларуси, возможность учиться, трудоустроиться (на территории двух стран - ред.). У нас растут темпы (развития – ред.) экономик", - отметила Матвиенко. Она уточнила, что объемы взаимной торговли растут, уже более 90% расчетов происходят в национальных валютах. "Если бы этого не случилось, то, я думаю, с учетом новых реальностей, в которых мы живем, с учетом новых угроз, новых вызовов, желания недружественных стран сдержать развитие России и Беларуси нам было бы очень трудно. А благодаря тому, что мы создали Союзное государство, сегодня мы вместе, плечом к плечу успешно противостоим этим новым вызовам", - подчеркнула Матвиенко. "Мы прошли непростой путь (в развитии интеграции – ред.). Были разные подходы, разные видения. И благодаря воле лидеров наших государств … найдена формула нашего стратегического партнерства в виде Союзного государства, аналога которой нет в мире. Это - союз двух суверенных государств. Это - союз двух братских народов. Нет старшего и младшего. Это взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество, в рамках которого учитываются национальные интересы", - добавила она . Интеграция, по ее словам, направлена на объединение возможностей, потенциалов государств, чтобы экономики двух стран были современными и конкурентоспособными, эффективно развивались. "Главная цель - это, конечно, повышение благосостояния, улучшение жизни наших граждан. И вот это получилось", - заявила Матвиенко. "Мы можем сами быть законодателями моды, объединив наши потенциалы, наши усилия по важным направлениям технологического, инновационного развития", - заключила она.
https://ria.ru/20240628/kochanova-1956193292.html
https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html
https://ria.ru/20240625/sotrudnichestvo-1955275680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Сотрудничество делает Россию и Белоруссию вдвое сильнее, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия и Белоруссия стали в два раза сильнее благодаря сотрудничеству
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия стали в два раза сильнее, объединив свои усилия и потенциалы в рамках Союзного государства.
"Объединив наши усилия, мы стали в два раза сильнее - и Россия, и Беларусь", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
По ее словам, успешно реализуются союзные программы по развитию интеграции, которые позволяют при сохранении суверенитета строить общую экономику.
"Наши граждане получили серьезные социальные права, свободы, гарантии. У нас свободное перемещение граждан России и Беларуси, возможность учиться, трудоустроиться (на территории двух стран - ред.). У нас растут темпы (развития – ред.) экономик", - отметила Матвиенко.
Она уточнила, что объемы взаимной торговли растут, уже более 90% расчетов происходят в национальных валютах.
"Если бы этого не случилось, то, я думаю, с учетом новых реальностей, в которых мы живем, с учетом новых угроз, новых вызовов, желания недружественных стран сдержать развитие России и Беларуси нам было бы очень трудно. А благодаря тому, что мы создали Союзное государство, сегодня мы вместе, плечом к плечу успешно противостоим этим новым вызовам", - подчеркнула Матвиенко.
"Мы прошли непростой путь (в развитии интеграции – ред.). Были разные подходы, разные видения. И благодаря воле лидеров наших государств … найдена формула нашего стратегического партнерства в виде Союзного государства, аналога которой нет в мире. Это - союз двух суверенных государств. Это - союз двух братских народов. Нет старшего и младшего. Это взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество, в рамках которого учитываются национальные интересы", - добавила она .
Интеграция, по ее словам, направлена на объединение возможностей, потенциалов государств, чтобы экономики двух стран были современными и конкурентоспособными, эффективно развивались. "Главная цель - это, конечно, повышение благосостояния, улучшение жизни наших граждан. И вот это получилось", - заявила Матвиенко.
"Мы можем сами быть законодателями моды, объединив наши потенциалы, наши усилия по важным направлениям технологического, инновационного развития", - заключила она.