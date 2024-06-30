https://ria.ru/20240630/kongo-1956452568.html

Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ

Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ - РИА Новости, 30.06.2024

Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ

Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили в Санкт-Петербурге звание почетного доктора Национального исследовательского университета Высшей школы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:34

2024-06-30T14:34

2024-06-30T14:34

республика конго

санкт-петербург

россия

дени сассу-нгессо

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили в Санкт-Петербурге звание почетного доктора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) за вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выступил на ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, на котором обсудили сотрудничество России и Конго в сфере образования. "За вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы президенту Республики Конго Сассу-Нгессо был вручен диплом почетного доктора НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении. "Ваши образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Это помогает вашим студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Ваш университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки", - отметил президент Конго, слова которого приводятся в сообщении. Директор НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анна Тышецкая отметила, что для Высшей школы экономики важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере. "За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура", - сказала Тышецкая. Она отметила, что надеется на развитие продуктивного сотрудничества с Конго в области гуманитарных и образовательных проектов "Для нас огромная честь принимать президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Санкт-Петербурге. Ваш вклад в миротворческую деятельность, особенно в урегулировании внутриполитических конфликтов в Центрально-Африканской Республике, высоко ценится в нашей стране. Надеемся на развитие продуктивного сотрудничества с Республикой Конго в области гуманитарных и образовательных проектов", - сказала Тышецкая . По ее словам, рамках развития взаимодействия с африканскими странами в ближайшее время состоится академическая миссия НИУ ВШЭ в ряд африканских стран, включая Конго, Камерун, Экваториальную Гвинею и Эфиопию. В ходе ответной поездки планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и этими странами.

https://ria.ru/20240625/kongo-1955388603.html

https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html

https://ria.ru/20240627/politika-1955960081.html

республика конго

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика конго, санкт-петербург, россия, дени сассу-нгессо, высшая школа экономики (вшэ), общество