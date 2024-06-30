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Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ - РИА Новости, 30.06.2024
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14:34 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/kongo-1956452568.html
Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ
Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ - РИА Новости, 30.06.2024
Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ
Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили в Санкт-Петербурге звание почетного доктора Национального исследовательского университета Высшей школы... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:34
2024-06-30T14:34
республика конго
санкт-петербург
россия
дени сассу-нгессо
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили в Санкт-Петербурге звание почетного доктора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) за вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выступил на ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, на котором обсудили сотрудничество России и Конго в сфере образования. "За вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы президенту Республики Конго Сассу-Нгессо был вручен диплом почетного доктора НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении. "Ваши образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Это помогает вашим студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Ваш университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки", - отметил президент Конго, слова которого приводятся в сообщении. Директор НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анна Тышецкая отметила, что для Высшей школы экономики важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере. "За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура", - сказала Тышецкая. Она отметила, что надеется на развитие продуктивного сотрудничества с Конго в области гуманитарных и образовательных проектов "Для нас огромная честь принимать президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Санкт-Петербурге. Ваш вклад в миротворческую деятельность, особенно в урегулировании внутриполитических конфликтов в Центрально-Африканской Республике, высоко ценится в нашей стране. Надеемся на развитие продуктивного сотрудничества с Республикой Конго в области гуманитарных и образовательных проектов", - сказала Тышецкая . По ее словам, рамках развития взаимодействия с африканскими странами в ближайшее время состоится академическая миссия НИУ ВШЭ в ряд африканских стран, включая Конго, Камерун, Экваториальную Гвинею и Эфиопию. В ходе ответной поездки планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и этими странами.
https://ria.ru/20240625/kongo-1955388603.html
https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html
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республика конго, санкт-петербург, россия, дени сассу-нгессо, высшая школа экономики (вшэ), общество
Республика Конго, Санкт-Петербург, Россия, Дени Сассу-Нгессо, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Президенту Конго присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ

Президенту Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили звание почетного доктора НИУ ВШЭ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо присвоили в Санкт-Петербурге звание почетного доктора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) за вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выступил на ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, на котором обсудили сотрудничество России и Конго в сфере образования.
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"За вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы президенту Республики Конго Сассу-Нгессо был вручен диплом почетного доктора НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении.
«
"Ваши образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Это помогает вашим студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Ваш университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки", - отметил президент Конго, слова которого приводятся в сообщении.
Директор НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анна Тышецкая отметила, что для Высшей школы экономики важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере.
"За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура", - сказала Тышецкая.
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Она отметила, что надеется на развитие продуктивного сотрудничества с Конго в области гуманитарных и образовательных проектов
"Для нас огромная честь принимать президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Санкт-Петербурге. Ваш вклад в миротворческую деятельность, особенно в урегулировании внутриполитических конфликтов в Центрально-Африканской Республике, высоко ценится в нашей стране. Надеемся на развитие продуктивного сотрудничества с Республикой Конго в области гуманитарных и образовательных проектов", - сказала Тышецкая .
По ее словам, рамках развития взаимодействия с африканскими странами в ближайшее время состоится академическая миссия НИУ ВШЭ в ряд африканских стран, включая Конго, Камерун, Экваториальную Гвинею и Эфиопию. В ходе ответной поездки планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и этими странами.
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Республика КонгоСанкт-ПетербургРоссияДени Сассу-НгессоВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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