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Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
18:28 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру - РИА Новости, 30.06.2024
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру
Американский исполнитель Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:28
2024-06-30T18:28
шоубиз
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канье уэст
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский исполнитель Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры, выяснило РИА Новости. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что в Москву прибыл Канье Уэст. Согласно данным, которые есть в распоряжении агентства, Уэст посетил заведение в ночь на 30 июня, стол для певца и его гостей был накрыт на 15 персон. Среди заказанных блюд сет из трех видов икры, блины, пельмени, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла. Сумма счета превысила 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html
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москва, канье уэст
Шоубиз, Москва, Канье Уэст
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру

Канье Уэст попробовал в Москве пельмени, оливье, блины и три вида икры

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский исполнитель Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры, выяснило РИА Новости.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что в Москву прибыл Канье Уэст.
Согласно данным, которые есть в распоряжении агентства, Уэст посетил заведение в ночь на 30 июня, стол для певца и его гостей был накрыт на 15 персон.
Среди заказанных блюд сет из трех видов икры, блины, пельмени, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла.
Сумма счета превысила 100 тысяч рублей.
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