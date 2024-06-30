https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html

Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру

Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру - РИА Новости, 30.06.2024

Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру

Американский исполнитель Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:28

2024-06-30T18:28

2024-06-30T18:28

шоубиз

москва

канье уэст

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский исполнитель Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры, выяснило РИА Новости. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что в Москву прибыл Канье Уэст. Согласно данным, которые есть в распоряжении агентства, Уэст посетил заведение в ночь на 30 июня, стол для певца и его гостей был накрыт на 15 персон. Среди заказанных блюд сет из трех видов икры, блины, пельмени, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла. Сумма счета превысила 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html

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москва, канье уэст