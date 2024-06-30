Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции
Большинство партийных лидеров проголосовали в первом туре выборов во Франции
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV.
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа.
Национальный секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе.
Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Эдуар Филипп, возглавляющий партию "Горизонты" в президентской коалиции.
Национальный секретарь партии "Европа, экология, зеленые" Марин Тонделье, чья партия также входит в коалицию левых "Новый народный фронт", проголосовала в своем избирательном округе в департаменте Энен-Бомон в Па-де-Кале на севере Франции, где вечером также должна голосовать Марин Ле Пен.
Бывший кандидат в президенты, лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур проголосовал в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы после полудня в прибрежном городе Ле-Туке на север страны, куда прибыл с супругой Брижит накануне.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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