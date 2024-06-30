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Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024
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12:07 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956431096.html
Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции
Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024
Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции
Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:07
2024-06-30T12:07
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Эдуар Филипп, возглавляющий партию "Горизонты" в президентской коалиции. Национальный секретарь партии "Европа, экология, зеленые" Марин Тонделье, чья партия также входит в коалицию левых "Новый народный фронт", проголосовала в своем избирательном округе в департаменте Энен-Бомон в Па-де-Кале на севере Франции, где вечером также должна голосовать Марин Ле Пен. Бывший кандидат в президенты, лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур проголосовал в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы после полудня в прибрежном городе Ле-Туке на север страны, куда прибыл с супругой Брижит накануне. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956072829.html
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции
Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение".
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РИА Новости
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5
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, эдуар филипп, эрик земмур, европарламент
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Эдуар Филипп, Эрик Земмур, Европарламент
Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции

Большинство партийных лидеров проголосовали в первом туре выборов во Франции

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV.
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Процедура парламентских выборов во Франции
01:10
Национальный секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе.
Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Эдуар Филипп, возглавляющий партию "Горизонты" в президентской коалиции.
Национальный секретарь партии "Европа, экология, зеленые" Марин Тонделье, чья партия также входит в коалицию левых "Новый народный фронт", проголосовала в своем избирательном округе в департаменте Энен-Бомон в Па-де-Кале на севере Франции, где вечером также должна голосовать Марин Ле Пен.
Бывший кандидат в президенты, лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур проголосовал в Париже.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
28 июня, 12:35
Президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы после полудня в прибрежном городе Ле-Туке на север страны, куда прибыл с супругой Брижит накануне.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронЭдуар ФилиппЭрик ЗеммурЕвропарламент
 
 
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