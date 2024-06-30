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Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции

Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024

Большинство партийных лидеров уже проголосовали на выборах во Франции

Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:07

2024-06-30T12:07

2024-06-30T12:07

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры левых и правых партий в воскресенье утром проголосовали на выборах в парламент в своих избирательных округах, сообщает телеканал BFMTV. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Эдуар Филипп, возглавляющий партию "Горизонты" в президентской коалиции. Национальный секретарь партии "Европа, экология, зеленые" Марин Тонделье, чья партия также входит в коалицию левых "Новый народный фронт", проголосовала в своем избирательном округе в департаменте Энен-Бомон в Па-де-Кале на севере Франции, где вечером также должна голосовать Марин Ле Пен. Бывший кандидат в президенты, лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур проголосовал в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон должен прийти на выборы после полудня в прибрежном городе Ле-Туке на север страны, куда прибыл с супругой Брижит накануне. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html

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Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". 2024-06-30T12:07 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, эдуар филипп, эрик земмур, европарламент