https://ria.ru/20240630/flot-1956461987.html
Российские военные корабли покинули Баку
Российские военные корабли покинули Баку - РИА Новости, 30.06.2024
Российские военные корабли покинули Баку
Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:21
2024-06-30T15:21
2024-06-30T15:21
азербайджан
баку
каспийская флотилия
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении. По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, баку, каспийская флотилия, вмф рф, безопасность
Азербайджан, Баку, Каспийская флотилия, ВМФ РФ, Безопасность
Российские военные корабли покинули Баку
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт
БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.