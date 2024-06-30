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Российские военные корабли покинули Баку - РИА Новости, 30.06.2024
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15:21 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/flot-1956461987.html
Российские военные корабли покинули Баку
Российские военные корабли покинули Баку - РИА Новости, 30.06.2024
Российские военные корабли покинули Баку
Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:21
2024-06-30T15:21
азербайджан
баку
каспийская флотилия
вмф рф
безопасность
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении. По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.
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азербайджан, баку, каспийская флотилия, вмф рф, безопасность
Азербайджан, Баку, Каспийская флотилия, ВМФ РФ, Безопасность
Российские военные корабли покинули Баку

Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" Каспийской флотилии ВМФ РФ
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг Каспийской флотилии ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" Каспийской флотилии ВМФ РФ. Архивное фото
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.
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