https://ria.ru/20240630/flot-1956461987.html

Российские военные корабли покинули Баку

Российские военные корабли покинули Баку - РИА Новости, 30.06.2024

Российские военные корабли покинули Баку

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:21

2024-06-30T15:21

2024-06-30T15:21

азербайджан

баку

каспийская флотилия

вмф рф

безопасность

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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении. По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, баку, каспийская флотилия, вмф рф, безопасность