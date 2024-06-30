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Балгинбаева: Игры "Дети Азии" — своего рода детская Олимпиада - РИА Новости, 30.06.2024
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Дети Азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
18:53 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/deti-azii-1956492724.html
Балгинбаева: Игры "Дети Азии" — своего рода детская Олимпиада
Балгинбаева: Игры "Дети Азии" — своего рода детская Олимпиада - РИА Новости, 30.06.2024
Балгинбаева: Игры "Дети Азии" — своего рода детская Олимпиада
Участие в VIII Играх "Дети Азии" в Якутске будет хорошим стартом для молодых спортсменов, ведь эти Игры являются детской Олимпиадой, считает тренер по... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:53
2024-06-30T18:53
viii международные спортивные игры "дети азии"
спорт
дети азии
якутск
казахстан
азия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участие в VIII Играх "Дети Азии" в Якутске будет хорошим стартом для молодых спортсменов, ведь эти Игры являются детской Олимпиадой, считает тренер по художественной гимнастике сборной Казахстана Меруерт Балгинбаева. "У нас, кажется, самая большая делегация – 250 человек. Участвуем почти во всех видах спорта. Как я знаю, в сборной есть участники из почти всех городов – Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Тараз, Уральск и других. В Казахстане сильная школа бокса – есть чемпионы Олимпийских игры, чемпионы мира и Азии. Так что будем бороться за победу", - сказала Балгинбаева, ее слова приводит оргкомитет Игр. Она добавила, что участники сборной выиграли первенство страны по художественной гимнастике. Оксана Завальная и ее ученицы победили в групповых упражнениях. "Я привезла чемпионку Азии 2024 года Акмарал Ерекешеву и призера республиканских соревнований Рисбек Айганы 2011 года рождения, чтобы "обкатать". Это ее первые большие соревнования за рубежом", - отметила Балгинбаева. По ее словам, Игры "Дети Азии" хороши тем, что это своего рода детская Олимпиада. Есть деревня спортсменов, много представителей разных видов спорта собираются вместе, есть сборная команда. Для следующих стартов, вплоть до Олимпийских игр, это очень хорошо прокачивает в психологическом плане, и в соревновательном. Игры — очень хорошие комплексные соревнования. "Мы приехали 22 июня. Разместились замечательно, все вместе в одном корпусе кампуса университета. Кормят нас в отдельном пищеблоке, есть халяльная еда и европейская кухня. Рядом живут сборные Сирии и Лаоса", - сказала тренер по художественной гимнастике. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
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спорт, дети азии, якутск, казахстан, азия
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Спорт, Дети Азии, Якутск, Казахстан, Азия

Балгинбаева: Игры "Дети Азии" — своего рода детская Олимпиада

© Фото : "Дети Азии" - Якутск-2024Факелы с логотипом Международных спортивных Игр "Дети Азии"
Факелы с логотипом Международных спортивных Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : "Дети Азии" - Якутск-2024
Факелы с логотипом Международных спортивных Игр "Дети Азии". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участие в VIII Играх "Дети Азии" в Якутске будет хорошим стартом для молодых спортсменов, ведь эти Игры являются детской Олимпиадой, считает тренер по художественной гимнастике сборной Казахстана Меруерт Балгинбаева.
«
"У нас, кажется, самая большая делегация – 250 человек. Участвуем почти во всех видах спорта. Как я знаю, в сборной есть участники из почти всех городов – Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Тараз, Уральск и других. В Казахстане сильная школа бокса – есть чемпионы Олимпийских игры, чемпионы мира и Азии. Так что будем бороться за победу", - сказала Балгинбаева, ее слова приводит оргкомитет Игр.
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В Якутии открылись VIII Международные игры "Дети Азии"
26 июня, 16:15
Она добавила, что участники сборной выиграли первенство страны по художественной гимнастике. Оксана Завальная и ее ученицы победили в групповых упражнениях.
"Я привезла чемпионку Азии 2024 года Акмарал Ерекешеву и призера республиканских соревнований Рисбек Айганы 2011 года рождения, чтобы "обкатать". Это ее первые большие соревнования за рубежом", - отметила Балгинбаева.
По ее словам, Игры "Дети Азии" хороши тем, что это своего рода детская Олимпиада. Есть деревня спортсменов, много представителей разных видов спорта собираются вместе, есть сборная команда. Для следующих стартов, вплоть до Олимпийских игр, это очень хорошо прокачивает в психологическом плане, и в соревновательном. Игры — очень хорошие комплексные соревнования.
"Мы приехали 22 июня. Разместились замечательно, все вместе в одном корпусе кампуса университета. Кормят нас в отдельном пищеблоке, есть халяльная еда и европейская кухня. Рядом живут сборные Сирии и Лаоса", - сказала тренер по художественной гимнастике.
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
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VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"СпортДети АзииЯкутскКазахстанАзия
 
 
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