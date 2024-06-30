https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html

Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи

Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи - РИА Новости, 30.06.2024

Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи

Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:40

2024-06-30T12:40

2024-06-30T12:40

происшествия

махачкала

сергокалинский район

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что в среду в Махачкале арестовали сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Позже в Верховном суде республики сообщили РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней. "Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали и продолжаем ждать" , - поделилась собеседница агентства. В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции. По данным собеседницы агентства, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова - Омар. Согласно открытым сведениям, Омар Магомедович Омаров возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также на видео, по словам родственницы семьи, присутствует другой сын Омарова - Адиль, которого ранее СМИ называли еще одним из ликвидированных в ходе теракта в республике. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман. Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20240626/dagestan-1955613077.html

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955381021.html

махачкала

сергокалинский район

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале