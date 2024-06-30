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Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи - РИА Новости, 30.06.2024
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12:40 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи - РИА Новости, 30.06.2024
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи
Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:40
2024-06-30T12:40
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что в среду в Махачкале арестовали сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Позже в Верховном суде республики сообщили РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней. "Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали и продолжаем ждать" , - поделилась собеседница агентства. В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции. По данным собеседницы агентства, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова - Омар. Согласно открытым сведениям, Омар Магомедович Омаров возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также на видео, по словам родственницы семьи, присутствует другой сын Омарова - Адиль, которого ранее СМИ называли еще одним из ликвидированных в ходе теракта в республике. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман. Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955613077.html
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махачкала
сергокалинский район
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи

Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать мужьям вещи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать личные вещи, рассказала РИА Новости родственница обвиняемых.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что в среду в Махачкале арестовали сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Позже в Верховном суде республики сообщили РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань
26 июня, 15:29
"Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали и продолжаем ждать" , - поделилась собеседница агентства.
В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции.
По данным собеседницы агентства, на видео текст с извинениями произносит самый старший сын Омарова - Омар. Согласно открытым сведениям, Омар Магомедович Омаров возглавляет один из многофункциональных центров Махачкалы. Также на видео, по словам родственницы семьи, присутствует другой сын Омарова - Адиль, которого ранее СМИ называли еще одним из ликвидированных в ходе теракта в республике.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
Магомед Омаров в суде. 25 июня 2024
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на десять суток
25 июня, 16:22
 
ПроисшествияМахачкалаСергокалинский районДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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