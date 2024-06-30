https://ria.ru/20240630/asteroid-1956506409.html

Земля разминулась с опасным астероидом

Земля разминулась с опасным астероидом - РИА Новости, 30.06.2024

Земля разминулась с опасным астероидом

Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:43

2024-06-30T20:43

2024-06-30T20:43

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

европейское космическое агентство

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН."Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс км", — говорится в сообщении.По информации Европейского космического агентства, астероид 2024 MK был замечен 16 июня 2024 года, его размер составляет от 120 до 260 метров.Всего, по данным NASA, известно более 35 тысяч околоземных объектов, из них порядка десяти тысяч — размером свыше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства 1626 объектов. Первую строчку занимает тело с обозначением 2023VD3, которое пролетит на близком расстоянии от Земли в ноябре 2034 года.

https://radiosputnik.ru/20240627/asteroid-1955923863.html

https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, российская академия наук, европейское космическое агентство, наса