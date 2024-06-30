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Земля разминулась с опасным астероидом - РИА Новости, 30.06.2024
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Наука
 
20:43 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/asteroid-1956506409.html
Земля разминулась с опасным астероидом
Земля разминулась с опасным астероидом - РИА Новости, 30.06.2024
Земля разминулась с опасным астероидом
Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:43
2024-06-30T20:43
наука
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российская академия наук
европейское космическое агентство
наса
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН."Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс км", — говорится в сообщении.По информации Европейского космического агентства, астероид 2024 MK был замечен 16 июня 2024 года, его размер составляет от 120 до 260 метров.Всего, по данным NASA, известно более 35 тысяч околоземных объектов, из них порядка десяти тысяч — размером свыше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства 1626 объектов. Первую строчку занимает тело с обозначением 2023VD3, которое пролетит на близком расстоянии от Земли в ноябре 2034 года.
https://radiosputnik.ru/20240627/asteroid-1955923863.html
https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, европейское космическое агентство, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Европейское космическое агентство, НАСА
Земля разминулась с опасным астероидом

Астероид 2024 МК размером до 260 м разминулся с Землей на 300 тысяч км

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН.
"Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс км", — говорится в сообщении.
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По информации Европейского космического агентства, астероид 2024 MK был замечен 16 июня 2024 года, его размер составляет от 120 до 260 метров.
Всего, по данным NASA, известно более 35 тысяч околоземных объектов, из них порядка десяти тысяч — размером свыше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.
В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства 1626 объектов. Первую строчку занимает тело с обозначением 2023VD3, которое пролетит на близком расстоянии от Земли в ноябре 2034 года.
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