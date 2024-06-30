https://ria.ru/20240630/almazy-1956408931.html
Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз
Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз - РИА Новости, 30.06.2024
Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз
Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:10
2024-06-30T09:10
2024-06-30T09:10
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро. Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее. Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают. В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html
https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гонконг, россия, индия
Экономика, Гонконг, Россия, Индия
Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз
Гонконг за пять месяцев увеличил импорт алмазов из России в 18 раз