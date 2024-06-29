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Безопасность на выпускных вечерах обеспечили более 43 тысяч полицейских

Безопасность на выпускных вечерах обеспечили более 43 тысяч полицейских - РИА Новости, 29.06.2024

Безопасность на выпускных вечерах обеспечили более 43 тысяч полицейских

Более 43 тысяч правоохранителей обеспечили безопасное проведение выпускных вечеров в российских регионах, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:05

2024-06-29T15:05

2024-06-29T15:05

общество

россия

москва

санкт-петербург

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный кремлевский дворец

выпускной вечер

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 43 тысяч правоохранителей обеспечили безопасное проведение выпускных вечеров в российских регионах, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в более чем 21 тысяче учебных заведений регионов России состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие более миллиона выпускников. "В охране правопорядка были задействованы свыше 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что нарушений общественного порядка не допущено. В Москве основными площадками праздника стали Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и Государственный Кремлевский дворец, где отметили свой выпускной около 32 тысяч юношей и девушек. В Санкт-Петербурге основным мероприятием для выпускников был праздник "Алые паруса", который собрал более миллиона гостей, в том числе около 80 тысяч выпускников.

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, санкт-петербург, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный кремлевский дворец, выпускной вечер