Безопасность на выпускных вечерах обеспечили более 43 тысяч полицейских

МВД: более 43 тысяч полицейских обеспечили безопасность на выпускных вечерах
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.
Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.
Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.
Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.
В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.
По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.
Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.
Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.
"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).
"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.
Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.
В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.
Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.
"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).