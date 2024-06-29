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Выпускной для школьников в Белгороде пройдет в онлайн-формате

Выпускной для школьников в Белгороде пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 29.06.2024

Выпускной для школьников в Белгороде пройдет в онлайн-формате

Выпускной для школьников в Белгороде 29 июня пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:45

2024-06-29T15:45

2024-06-29T15:45

общество

белгород

валентин демидов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выпускной для школьников в Белгороде 29 июня пройдет в онлайн-формате, сообщил РИА Новости мэр города Валентин Демидов. "Многое пришлось пересмотреть, например, сегодня, 29 июня выпускной в школах - в Белгороде он в онлайн-формате. Минувший учебный год в целом был непростым из-за ухудшения оперативной обстановки", - сказал Демидов. При этом из 1602 выпускников школ в Белгороде - 490 медалистов, 21 ученик сдал ЕГЭ на 100 баллов, отметил он. "То есть, несмотря ни на что, наша система образования показывает очень хорошие результаты", - добавил мэр города.

белгород

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2024

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общество, белгород, валентин демидов