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Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата - РИА Новости, 29.06.2024
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19:55 29.06.2024
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Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата - РИА Новости, 29.06.2024
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на выдвижение на выборах губернатора города предоставили 22 кандидата, сообщил председатель комиссии... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:55
2024-06-29T19:55
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29июн - РИА Новости. В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на выдвижение на выборах губернатора города предоставили 22 кандидата, сообщил председатель комиссии Максим Мейксин. "Завершился период представления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга... Документы на выдвижение предоставили 22 кандидата", - написал он в своем Telegram-канале. Мейксин отметил, что выдвижение кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 31 мая до 18.00 29 июня. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга пройдет в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
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политика, санкт-петербург
Политика, Санкт-Петербург
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата

В избирком Санкт-Петербурга предоставили документы 22 кандидата в губернаторы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВ Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29июн - РИА Новости. В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на выдвижение на выборах губернатора города предоставили 22 кандидата, сообщил председатель комиссии Максим Мейксин.
«
"Завершился период представления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга... Документы на выдвижение предоставили 22 кандидата", - написал он в своем Telegram-канале.
Мейксин отметил, что выдвижение кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 31 мая до 18.00 29 июня.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга пройдет в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
3 июня, 16:43
 
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