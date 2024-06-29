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Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата - РИА Новости, 29.06.2024
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на выдвижение на выборах губернатора города предоставили 22 кандидата, сообщил председатель комиссии... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:55
2024-06-29T19:55
2024-06-29T19:55
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29июн - РИА Новости. В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы на выдвижение на выборах губернатора города предоставили 22 кандидата, сообщил председатель комиссии Максим Мейксин. "Завершился период представления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга... Документы на выдвижение предоставили 22 кандидата", - написал он в своем Telegram-канале. Мейксин отметил, что выдвижение кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 31 мая до 18.00 29 июня. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга пройдет в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
https://ria.ru/20240603/beglov-1950229740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург
Политика, Санкт-Петербург
Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга предоставили 22 кандидата
В избирком Санкт-Петербурга предоставили документы 22 кандидата в губернаторы