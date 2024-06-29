https://ria.ru/20240629/ucheniya-1956328699.html

В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи

В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.06.2024

В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи

Трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge, ставшие первыми в своем роде, завершились в Восточно-Китайском море, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:29

2024-06-29T15:29

2024-06-29T15:29

южная корея

япония

сша

теодор рузвельт

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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge, ставшие первыми в своем роде, завершились в Восточно-Китайском море, сообщил телеканал NHK. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что отрабатывалось взаимодействие по семи отраслям, включая отражение ракетной атаки на море, а также противодействие кибератакам. В маневрах принимал участие американский авианосец "Теодор Рузвельт", отрабатывались взлет и посадки на палубу вертолетов MH60 и истребителей FA18. Всего в учениях были задействованы семь военных кораблей трех стран, а также истребители и патрульные самолеты. Ранее сообщалось, что будет отрабатываться отражение ударов баллистических ракет, подводных лодок. Это первые подобные учения, так как в отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, эти учения носят комплексный характер и должны стать регулярными. Проведение ежегодных совместных учений трех стран было согласовано на саммите в августе прошлого года, в июне на встрече министров обороны была достигнута договоренность о проведении учений в нескольких областях. Маневры получили название Freedom Edge, что является сочетанием слов из названий двух крупнейших военных учений, которые США проводят с Южной Кореей (Freedom Shield) и Японией (Keen Edge). При этом если ранее Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по поиску и спасанию на море, по реагированию на запуски ракет, сопровождению стратегических бомбардировщиков и другие военные маневры на море или в воздухе, то Freedom Edge должны стать регулярными маневрами, проводимыми одновременно в различных сферах. В последний раз США, Япония и Южная Корея проводили трехсторонние учения с участием американского авианосца "Теодор Рузвельт" в апреле в открытом море к югу от острова Чечжудо. Учения проводились в целях реагирования на угрозы со стороны северокорейских подводных лодок, включая возможные запуски с них баллистических ракет. Они также сопровождались отработкой действий по пресечению перевозки Северной Кореей оружия массового поражения и учениями по поиску и спасанию на море. Всего в маневрах приняли участие шесть кораблей, Южная Корея задействовала эсминец "Соэ Рю Сон Рён" с БИУС "Иджис", военно-морские силы самообороны Японии были представлены эсминцем "Ариакэ". МИД РФ ранее в этой связи уже заявлял, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html

https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

https://ria.ru/20240626/raketa-1955478734.html

южная корея

япония

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

южная корея, япония, сша, теодор рузвельт, fa