https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html

Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре

Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре - РИА Новости, 29.06.2024

Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре

Несмотря на то что коллективный Запад в образе пьяного диджея никак не хочет сменить пластинку и исступленно твердит о том, что "нельзя дать России победить на... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:00

2024-06-29T08:00

2024-06-29T10:27

россия

нарендра моди

нато

индия

владимир путин

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аналитика

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Несмотря на то что коллективный Запад в образе пьяного диджея никак не хочет сменить пластинку и исступленно твердит о том, что "нельзя дать России победить на Украине", иначе проиграет весь вашингтоноцентричный мир, этот мир уже безвозвратно уходит в прошлое, а новый создается на наших глазах.Рано или поздно пушки замолчат, и лидеры нового мира уже сейчас формируют контуры будущего мироустройства под себя, в то время как опоздавшие, воздержавшиеся, саботирующие, завидующие и тупые в итоге останутся не только без своего куска пирога, но и без тапочек.По сообщениям из официальных источников, 8 июля планируется визит в Россию свежепереизбранного премьер-министра Индии Нарендры Моди. На Востоке придают большое значение символам, и более чем символичным является то, что в первую очередь после своего переизбрания Моди отправится именно в Москву.Визит этот важен по многим причинам.Во-первых, визит Моди в Москву — это красноречивый сигнал Западу, что о международной изоляции России можно и не мечтать и что крупнейшие евразийские страны могут и будут строить свои отношения без оглядки на непрошеных и самозваных командиров. Забавно наблюдать, как на фоне заявлений Индии о решимости продолжать и развивать сотрудничество с Россией западные СМИ начали клеймить Моди и его партию как "колесницу авторитаризма и этнорелигиозной ненависти, орудие тотального доминирования в политике страны".Во-вторых, отношения России и Индии выдержали испытание временем (а также последними событиями) и сейчас есть прекрасная возможность вывести их на новый стратегический уровень. Индия — одна из самых мощных экономик мира и самая населенная страна на планете, с которой у России всегда были дружеские отношения и ноль взаимных претензий и трений. В прошлом году Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели, а взаимный товарооборот вырос почти в два раза — с 37 миллиардов долларов до 65 миллиардов — и это поистине исторический рывок.Для лидеров России и Индии встреча в Москве — возможность лично "сверить часы", устранить существующие узкие места и зафиксировать новую дорожную карту, которая не ограничивается границами двух стран, а охватывает всю Евразию. В частности, предстоит выровнять торговый дисбаланс (сейчас Индия импортирует из России в разы больше, чем экспортирует в обратном направлении), наметить новые направления военно-технического сотрудничества, но главное — договориться о новых больших проектах, от которых будет зависеть будущее всего Евразийского континента.Сейчас Индия, после начала СВО в одночасье превратившаяся в мощного экспортера углеводородов на Запад, пребывает в эйфории от временно открывшегося окна возможностей. По признанию представителей индийских промышленных кругов, с начала СВО ТЭК Индии дополнительно положил себе в карман порядка 25 миллиардов долларов, фактически свалившихся с неба, и Дели с праведным негодованием отверг жесткие требования Вашингтона и Брюсселя свернуть энергетическое сотрудничество с Москвой.В таком же направлении и с той же скоростью были отправлены американцы и в области военно-технического сотрудничества с Россией. По заявлениям индийских официальных лиц, "зависимость Индии от доступа к российским высокотехнологичным вооружениям является структурной". На этом фоне успешно растут прямые закупки Индией современной военной техники из России и ее лицензионное производство, а также "синхронизация" между вооруженными силами двух стран. Например, на днях Москва утвердила ранее согласованный с индийской стороной проект соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Индии "О порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения". В рамках нового соглашения стороны получают возможность направлять на территорию друг к другу войска для участия в учениях, гуманитарных миссиях и других совместных проектах, а также использовать военные базы друг друга. Для Индии в этом случае открывается "служебный" проход в Арктику, а для нас — расширяются военные логистические возможности в южных морях и океанах.Динамично развивается российско-индийское сотрудничество и в области ядерной энергетики, машиностроении, химии и других направлениях.Но горизонт планирования для лидеров двух древних цивилизаций гораздо дальше, чем годовой контракт.На этой неделе появилась информация о направлении двух первых составов с углем по международному транспортному коридору Север — Юг, которые следуют из Кемеровской области через Казахстан, Туркмению и Иран в индийский Мумбаи. Это знаменует начало нового этапа эксплуатации маршрута, имеющего стратегически важное значение для всего континента. Транспортный коридор является мультимодальным: он объединяет железнодорожную сеть, автомобильные дороги и морские порты. По заявлениям индийских экспертов, новый маршрут может "революционизировать международную торговлю Индии". Благодаря российско-индийскому коридору Индия получает свободный и дешевый транспортный доступ в среднеазиатские страны, а также в Прибалтику и Скандинавию. По признанию индийской стороны, данный транспортный коридор имеет для страны "огромную экономическую и стратегическую важность".Россия, в свою очередь, получает еще один надежный и выгодный путь для своих поставок в Азию, не зависящий от козней Запада: например, по сравнению с отправкой танкеров через Суэцкий канал маршрут по коридору Север — Юг составляет 25 дней против 45 и стоит минимум на 30% меньше. Все страны, прямо или косвенно участвующие в проекте, помимо получения прямых выгод, делают еще один шаг в сторону построения на континенте единого и независимого экономического и политического пространства.Иными словами, в исторической перспективе данный индийско-российский проект может и должен стать одним из "кирпичиков", на котором будет выстроена новая конфигурация экономической, энергетической и политической безопасности и независимости всей Евразии и еще одним ударом по американоцентричной гегемонии, что подчеркивается последними заявлениями Владимира Путина.На недавней встрече с руководством МИД России российский лидер заявил, что "пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии", которая открыта для всех стран континента — включая даже членов НАТО.Есть лишь два условия — все взаимные движения должны исключать вмешательство "посторонних" (читай — США) и, "если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров развития, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией". А вы как хотели?Индия, Китай и другие евразийские партнеры России свой выбор сделали и начинают получать колоссальные бонусы уже сейчас.Остальным же надо определяться быстрее, потому что тапочек в коридоре на всех может не хватить.

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https://ria.ru/20240604/indiya-1950518608.html

https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

https://ria.ru/20240425/indiya-1942201447.html

https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

россия, нарендра моди, нато, индия, владимир путин, москва, аналитика