Разуваева рассказала о субсидиях в рамках конкурса "Регион для молодых"
Росмолодежь: субсидии в рамках конкурса "Регион для молодых" получат 51 регион
© Фото : пресс-офис ВЭФРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Субсидии в рамках конкурса "Регион для молодых" получит 51 регион, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
«
"Программа "Регион для молодых" сегодня действительно объединяет самые разные ресурсы, потому что на каждый вложенный федеральный рубль, то есть на 5 миллиардов, выделяемых ежегодно, выделяется и по 2 рубля региональных. Это пример очень эффективной совместной работы федерального и регионального уровней, когда все решают единую приоритетную задачу", — рассказала журналистам Разуваева на Дне молодежи.
По ее данным, по результатам конкурса "Регион для молодых" 2024 года субсидии из федерального бюджета распределены между 51 регионом России, а всего на конкурс поступило 79 заявок от субъектов — рекордное количество (в 2023 году — 73 заявки).
Также она отметила, что впервые получат субсидию 8 регионов: Амурская область, Кемеровская область – Кузбасс, Орловская область, Пензенская область, Республика Карелия, Республика Крым, Ставропольский край, Чеченская Республика.
В рамках реализации всего планируется отремонтировать 104 учреждения по работе с молодежью, а в 30 регионах будут созданы новые 54 молодежных центра.
Помимо прочего, в 12 субъектах для реализации программ планируют ввести дополнительные ставки в региональных органах власти и в 42 регионах — в учреждениях по работе с молодежью.
День молодежи России
Вчера, 02:02