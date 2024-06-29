https://ria.ru/20240629/rosmolodezh-1956380355.html

Разуваева рассказала о субсидиях в рамках конкурса "Регион для молодых"

Разуваева рассказала о субсидиях в рамках конкурса "Регион для молодых" - РИА Новости, 29.06.2024

Разуваева рассказала о субсидиях в рамках конкурса "Регион для молодых"

Субсидии в рамках конкурса "Регион для молодых" получит 51 регион, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:05

2024-06-29T22:05

2024-06-29T22:14

общество

россия

амурская область

кемеровская область

ксения разуваева

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Субсидии в рамках конкурса "Регион для молодых" получит 51 регион, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Программа "Регион для молодых" сегодня действительно объединяет самые разные ресурсы, потому что на каждый вложенный федеральный рубль, то есть на 5 миллиардов, выделяемых ежегодно, выделяется и по 2 рубля региональных. Это пример очень эффективной совместной работы федерального и регионального уровней, когда все решают единую приоритетную задачу", — рассказала журналистам Разуваева на Дне молодежи. По ее данным, по результатам конкурса "Регион для молодых" 2024 года субсидии из федерального бюджета распределены между 51 регионом России, а всего на конкурс поступило 79 заявок от субъектов — рекордное количество (в 2023 году — 73 заявки). Также она отметила, что впервые получат субсидию 8 регионов: Амурская область, Кемеровская область – Кузбасс, Орловская область, Пензенская область, Республика Карелия, Республика Крым, Ставропольский край, Чеченская Республика. В рамках реализации всего планируется отремонтировать 104 учреждения по работе с молодежью, а в 30 регионах будут созданы новые 54 молодежных центра. Помимо прочего, в 12 субъектах для реализации программ планируют ввести дополнительные ставки в региональных органах власти и в 42 регионах — в учреждениях по работе с молодежью.

https://ria.ru/20240507/proekt-1944524148.html

https://ria.ru/20240629/molodezh-1955854109.html

россия

амурская область

кемеровская область

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общество, россия, амурская область, кемеровская область, ксения разуваева