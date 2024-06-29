https://ria.ru/20240629/rogov-1956253577.html

"Просто жесть". Рогов удивился реакции МАГАТЭ на удар по посту радконтроля

"Просто жесть". Рогов удивился реакции МАГАТЭ на удар по посту радконтроля - РИА Новости, 29.06.2024

"Просто жесть". Рогов удивился реакции МАГАТЭ на удар по посту радконтроля

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T03:25

2024-06-29T03:25

2024-06-29T04:57

запорожская область

днепр (город)

энергодар

владимир рогов

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "жестью" реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской атомной электростанции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уничтожение одного из постов радиационного контроля в Запорожской области не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, но "является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности, что остается глубоким источником беспокойства". "Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность. Исходя из такой логики, можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть. Все это вызывает по меньшей мере возмущение", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, любая агрессия и применение вооружений в отношении объектов Запорожской АЭС – это однозначно удар по безопасности. "Это понятно любому человеку и для этого не нужно быть главой целого МАГАТЭ", - сказал Рогов. Ранее пресс-служба станции сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители ЗАЭС отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html

https://ria.ru/20240622/energodar-1954784546.html

запорожская область

днепр (город)

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запорожская область, днепр (город), энергодар, владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире