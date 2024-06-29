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К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"
К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса" - РИА Новости, 29.06.2024
К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"
Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами.
2024-06-29T08:11
2024-06-29T08:11
2024-06-29T08:11
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В этом году в северную столицу на праздник приехали выпускники из Крыма, ДНР, ЛНР, Гагаузии, стран СНГ и Африки.Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
санкт-петербург
нева (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956281023_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_fedb43ce2340853ed0a3c95ab47701a6.jpg
К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"
Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами. В этом году в северную столицу на праздник приехали выпускники из Крыма, ДНР, ЛНР, Гагаузии, стран СНГ и Африки.
Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
2024-06-29T08:11
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, нева (река), донецкая народная республика, снг, алые паруса — 2024, видео, видео
Санкт-Петербург, Нева (река), Донецкая Народная Республика, СНГ, Алые паруса — 2024, Видео
К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"
Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами.