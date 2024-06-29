https://ria.ru/20240629/peterburg-1956265270.html

К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"

К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса" - РИА Новости, 29.06.2024

К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса"

Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами.

2024-06-29T08:11

2024-06-29T08:11

2024-06-29T08:11

санкт-петербург

нева (река)

донецкая народная республика

снг

алые паруса — 2024

видео

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В этом году в северную столицу на праздник приехали выпускники из Крыма, ДНР, ЛНР, Гагаузии, стран СНГ и Африки.Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

санкт-петербург

нева (река)

донецкая народная республика

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

К новым берегам: тысячи выпускников встретили в Петербурге "Алые паруса" Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами. В этом году в северную столицу на праздник приехали выпускники из Крыма, ДНР, ЛНР, Гагаузии, стран СНГ и Африки. Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся. 2024-06-29T08:11 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, нева (река), донецкая народная республика, снг, алые паруса — 2024, видео, видео