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"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине - РИА Новости, 29.06.2024
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10:34 29.06.2024 (обновлено: 16:15 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html
"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине
"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине - РИА Новости, 29.06.2024
"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине
Североатлантический альянс не собирается принимать Украину в свои ряды, вопреки всем формальным обещаниям, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:34
2024-06-29T16:15
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс не собирается принимать Украину в свои ряды, вопреки всем формальным обещаниям, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис."Несмотря на все формальные заявления о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды", — отметил он.Депетрис подчеркнул, что в альянсе готовы передавать Украине оружие и финансовые средства для борьбы с Россией, поскольку Москва является его основным противником. Однако, добавил он, НАТО не готова вступить в прямое противостояние с Россией из-за Украины."Украина давно ждет членства в НАТО. Она будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому", — заключил эксперт.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине

Newsweek: НАТО не примет Украину, несмотря на данные Зеленскому обещания

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс не собирается принимать Украину в свои ряды, вопреки всем формальным обещаниям, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.
"Несмотря на все формальные заявления о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды", — отметил он.
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Депетрис подчеркнул, что в альянсе готовы передавать Украине оружие и финансовые средства для борьбы с Россией, поскольку Москва является его основным противником. Однако, добавил он, НАТО не готова вступить в прямое противостояние с Россией из-за Украины.
"Украина давно ждет членства в НАТО. Она будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому", — заключил эксперт.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
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