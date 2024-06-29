https://ria.ru/20240629/most-1956277342.html

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 29.06.2024

Движение по Крымскому мосту восстановили

Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут, сейчас движение восстановили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:45

2024-06-29T09:45

2024-06-29T10:05

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут, сейчас движение восстановили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 9.23 по мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 9.40 мск.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, происшествия