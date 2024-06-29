https://ria.ru/20240629/most-1956277342.html
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 29.06.2024
Движение по Крымскому мосту восстановили
Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут, сейчас движение восстановили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:45
2024-06-29T09:45
2024-06-29T10:05
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут, сейчас движение восстановили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 9.23 по мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 9.40 мск.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
Движение по Крымскому мосту восстановили
Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут