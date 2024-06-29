Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 29.06.2024 (обновлено: 05:53 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/krym-1956252994.html
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности - РИА Новости, 29.06.2024
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T03:12
2024-06-29T05:53
украина
георгий мурадов
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран Евросоюза."Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа. Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", — сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, георгий мурадов, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Украина, Георгий Мурадов, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

Постпред Крыма Мурадов назвал соглашение ЕС и Украины ядовитым

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран Евросоюза.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС
27 июня, 19:08
"Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа. Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", — сказал Мурадов.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира
30 марта, 06:43
 
УкраинаГеоргий МурадовШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала