https://ria.ru/20240629/krym-1956252994.html
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности - РИА Новости, 29.06.2024
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T03:12
2024-06-29T03:12
2024-06-29T05:53
украина
георгий мурадов
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран Евросоюза."Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа. Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", — сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, георгий мурадов, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Украина, Георгий Мурадов, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
Постпред Крыма Мурадов назвал соглашение ЕС и Украины ядовитым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель
, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и Владимир Зеленский
подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран Евросоюза.
"Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа. Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", — сказал Мурадов.