https://ria.ru/20240629/krym-1956252994.html

В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности - РИА Новости, 29.06.2024

В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T03:12

2024-06-29T03:12

2024-06-29T05:53

украина

георгий мурадов

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран Евросоюза."Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа. Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", — сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936774958.html

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украина, георгий мурадов, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз