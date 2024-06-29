https://ria.ru/20240629/kirienko-1956342998.html
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи
Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:56
2024-06-29T16:56
2024-06-29T18:38
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956336177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78b19a76e11a13a60c7b71667b833d01.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. "Президент принял решение, что у нас будет раз в 6 лет большой фестиваль на 20 тысяч человек, а в середине этого срока через два-три года средний фестиваль, то есть не на 20 тысяч, на 10 тысяч человек, посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно в 2026-м году или 2027-м у нас будет вот такой фестиваль, но это тоже 10 тысяч человек со всех стран мира", - сообщил Кириенко в студии общества "Знание". Кроме того, он рассказал, что практически каждый год будут проходить небольшие тематические форумы "В декабре этого года у нас будет Всемирный форум молодых журналистов. Это 2000 человек из более чем 100 стран мира, которые соберутся в России для того, чтобы поговорить о настоящей гражданской журналистике, об ответственности журналиста за то, чтобы доносить правду", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956336177_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_77ea93af790ab0f78c520f1ec642a0a2.jpg
Открытие фестиваля "День молодежи" в Москве
В Москве начался фестиваль «День молодежи». Одной из площадок стал парк «Ходынское поле». На открытие приехали и поздравили молодежь Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева и другие. Во время фестиваля был дан старт конкурсу на молодежную столицу России 2025 года. Сейчас это Москва и Владивосток.
2024-06-29T16:56
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи
Кириенко: тематические фестивали молодежи будут проходить каждые два-три года
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года.
"Президент принял решение, что у нас будет раз в 6 лет большой фестиваль на 20 тысяч человек, а в середине этого срока через два-три года средний фестиваль, то есть не на 20 тысяч, на 10 тысяч человек, посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно в 2026-м году или 2027-м у нас будет вот такой фестиваль, но это тоже 10 тысяч человек со всех стран мира", - сообщил Кириенко в студии общества "Знание".
Кроме того, он рассказал, что практически каждый год будут проходить небольшие тематические форумы
"В декабре этого года у нас будет Всемирный форум молодых журналистов. Это 2000 человек из более чем 100 стран мира, которые соберутся в России для того, чтобы поговорить о настоящей гражданской журналистике, об ответственности журналиста за то, чтобы доносить правду", - отметил Кириенко.