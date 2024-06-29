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Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
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16:56 29.06.2024 (обновлено: 18:38 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/kirienko-1956342998.html
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи
Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:56
2024-06-29T18:38
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. "Президент принял решение, что у нас будет раз в 6 лет большой фестиваль на 20 тысяч человек, а в середине этого срока через два-три года средний фестиваль, то есть не на 20 тысяч, на 10 тысяч человек, посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно в 2026-м году или 2027-м у нас будет вот такой фестиваль, но это тоже 10 тысяч человек со всех стран мира", - сообщил Кириенко в студии общества "Знание". Кроме того, он рассказал, что практически каждый год будут проходить небольшие тематические форумы "В декабре этого года у нас будет Всемирный форум молодых журналистов. Это 2000 человек из более чем 100 стран мира, которые соберутся в России для того, чтобы поговорить о настоящей гражданской журналистике, об ответственности журналиста за то, чтобы доносить правду", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html
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Открытие фестиваля "День молодежи" в Москве
В Москве начался фестиваль «День молодежи». Одной из площадок стал парк «Ходынское поле». На открытие приехали и поздравили молодежь Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева и другие. Во время фестиваля был дан старт конкурсу на молодежную столицу России 2025 года. Сейчас это Москва и Владивосток.
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи

Кириенко: тематические фестивали молодежи будут проходить каждые два-три года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПразднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве. 29 июня 2024
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года.
"Президент принял решение, что у нас будет раз в 6 лет большой фестиваль на 20 тысяч человек, а в середине этого срока через два-три года средний фестиваль, то есть не на 20 тысяч, на 10 тысяч человек, посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно в 2026-м году или 2027-м у нас будет вот такой фестиваль, но это тоже 10 тысяч человек со всех стран мира", - сообщил Кириенко в студии общества "Знание".
Кроме того, он рассказал, что практически каждый год будут проходить небольшие тематические форумы
"В декабре этого года у нас будет Всемирный форум молодых журналистов. Это 2000 человек из более чем 100 стран мира, которые соберутся в России для того, чтобы поговорить о настоящей гражданской журналистике, об ответственности журналиста за то, чтобы доносить правду", - отметил Кириенко.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Во Всемирном фестивале молодежи приняли участие гости из 190 стран
5 марта, 22:04
 
ОбществоРоссияСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
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