https://ria.ru/20240629/kirienko-1956342998.html

Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи

Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи - РИА Новости, 29.06.2024

Кириенко рассказал о проведении тематических фестивалей молодежи

Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:56

2024-06-29T16:56

2024-06-29T18:38

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждые 2-3 года между Всемирными фестивалями молодежи будут проходить тематические фестивали с участием 10 тысяч человек, а ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. "Президент принял решение, что у нас будет раз в 6 лет большой фестиваль на 20 тысяч человек, а в середине этого срока через два-три года средний фестиваль, то есть не на 20 тысяч, на 10 тысяч человек, посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно в 2026-м году или 2027-м у нас будет вот такой фестиваль, но это тоже 10 тысяч человек со всех стран мира", - сообщил Кириенко в студии общества "Знание". Кроме того, он рассказал, что практически каждый год будут проходить небольшие тематические форумы "В декабре этого года у нас будет Всемирный форум молодых журналистов. Это 2000 человек из более чем 100 стран мира, которые соберутся в России для того, чтобы поговорить о настоящей гражданской журналистике, об ответственности журналиста за то, чтобы доносить правду", - отметил Кириенко.

https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html

россия

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Открытие фестиваля "День молодежи" в Москве В Москве начался фестиваль «День молодежи». Одной из площадок стал парк «Ходынское поле». На открытие приехали и поздравили молодежь Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева и другие. Во время фестиваля был дан старт конкурсу на молодежную столицу России 2025 года. Сейчас это Москва и Владивосток. 2024-06-29T16:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кириенко, владимир путин