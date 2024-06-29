https://ria.ru/20240629/gaz-1956260218.html

Эксперт оценила потенциал поставок российского газа в Иран

Эксперт оценила потенциал поставок российского газа в Иран - РИА Новости, 29.06.2024

Эксперт оценила потенциал поставок российского газа в Иран

Россия может в течение двух лет начать поставки 3-4 миллиардов кубометров газа в год для внутренних нужд Ирана, тогда как общий потенциал поставок без... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T06:25

2024-06-29T06:25

2024-06-29T06:46

экономика

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россия

евгений попов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия может в течение двух лет начать поставки 3-4 миллиардов кубометров газа в год для внутренних нужд Ирана, тогда как общий потенциал поставок без строительства новых трубопроводов – с учетом инфраструктурных ограничений – составляет порядка 10 миллиардов кубометров, сказала в комментарии РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Евгения Попова. "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в среду подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Республика имеет достаточно разветвленную трубопроводную систему, однако из-за санкций США и нехватки инвестиций в добычу и инфраструктуру на внутреннем рынке образуется дефицит газа на севере, отметила Попова. "Общий потенциал поставок с учетом инфраструктурных ограничений составляет порядка 10 миллиардов кубометров. Из действующих маршрутов может быть задействован мало загруженный газопровод Ново-Филя – Баку (мощность 10 миллиардов кубометров), а также частично реверсная нитка газопровода Средняя Азия – Центр (мощность 7–10 миллиардов кубометров), по которому ведутся поставки газа в Казахстан, Узбекистан", – сказала эксперт. "Наиболее оперативно (в течение двух лет) могут начаться поставки газа по газопроводу Ново-Филя – Баку для внутренних нужд Ирана. Речь идет о 3–4 миллиардах кубометров", – добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

https://ria.ru/20231013/tsentr-1902463711.html

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экономика, цены на нефть, иран, баку, россия, евгений попов, газпром