В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран
Почти 600 спортсменов из разных стран участвуют в "Фестивале драконов" на Алтае
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяУчастники "Алтайской регаты. Фестиваля драконов" в Алтайском крае
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Участники "Алтайской регаты. Фестиваля драконов" в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Россия, Узбекистан, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Индия — приветствую всех спортсменов, гостей Барнаула, которые участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" ! Почти 600 спортсменов соревнуются сегодня на нашем гребном канале — одном из лучших в мире! Желаю всем успехов, побед и, конечно, удовольствия от участия в нашем фестивале", – обратился губернатор края Виктор Томенко к участникам мероприятия.
Почетными гостями фестиваля стали представители федеральных структур, зарубежных стран. В их числе заместитель министра спорта России Алексей Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Поддержать свою команду приехал чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы Тит Линн Оун.
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"Алтайский край очень богат спортивными традициями. Отсюда вышли многие чемпионы мира, Олимпийских игр, много прославленных спортсменов. Я очень рад сегодня находиться на гребном канале в Барнауле", – отметил замминистра спорта на открытии фестиваля.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание на то, что "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" - первое подобное соревнование на территории России.
Заезды на лодках-драконах проходят на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Помимо самих гонок для зрителей организована обширная культурная и развлекательная программа. В нее входят хореографические номера, конкурсы, выступления вокалистов и артистов оригинального жанра, несколько площадок спортивных активностей.