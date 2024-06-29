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В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран - РИА Новости, 29.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
16:15 29.06.2024 (обновлено: 16:44 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/festival-1956335961.html
В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран
В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран - РИА Новости, 29.06.2024
В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран
Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:15
2024-06-29T16:44
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БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Россия, Узбекистан, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Индия — приветствую всех спортсменов, гостей Барнаула, которые участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" ! Почти 600 спортсменов соревнуются сегодня на нашем гребном канале — одном из лучших в мире! Желаю всем успехов, побед и, конечно, удовольствия от участия в нашем фестивале", – обратился губернатор края Виктор Томенко к участникам мероприятия. Почетными гостями фестиваля стали представители федеральных структур, зарубежных стран. В их числе заместитель министра спорта России Алексей Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Поддержать свою команду приехал чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы Тит Линн Оун. "Алтайский край очень богат спортивными традициями. Отсюда вышли многие чемпионы мира, Олимпийских игр, много прославленных спортсменов. Я очень рад сегодня находиться на гребном канале в Барнауле", – отметил замминистра спорта на открытии фестиваля. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание на то, что "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" - первое подобное соревнование на территории России. Заезды на лодках-драконах проходят на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Помимо самих гонок для зрителей организована обширная культурная и развлекательная программа. В нее входят хореографические номера, конкурсы, выступления вокалистов и артистов оригинального жанра, несколько площадок спортивных активностей.
https://ria.ru/20240627/agroforum-1955810775.html
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мьянма, россия, алтайский край, виктор томенко, андрей денисов, совет федерации рф, госдума рф
Алтайский край, Мьянма, Россия, Алтайский край, Виктор Томенко, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран

Почти 600 спортсменов из разных стран участвуют в "Фестивале драконов" на Алтае

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяУчастники "Алтайской регаты. Фестиваля драконов" в Алтайском крае
Участники Алтайской регаты. Фестиваля драконов в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Участники "Алтайской регаты. Фестиваля драконов" в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Россия, Узбекистан, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Индия — приветствую всех спортсменов, гостей Барнаула, которые участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" ! Почти 600 спортсменов соревнуются сегодня на нашем гребном канале — одном из лучших в мире! Желаю всем успехов, побед и, конечно, удовольствия от участия в нашем фестивале", – обратился губернатор края Виктор Томенко к участникам мероприятия.
Участники семинара - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Более 20 мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае
27 июня, 12:01
Почетными гостями фестиваля стали представители федеральных структур, зарубежных стран. В их числе заместитель министра спорта России Алексей Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Поддержать свою команду приехал чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы Тит Линн Оун.
«
"Алтайский край очень богат спортивными традициями. Отсюда вышли многие чемпионы мира, Олимпийских игр, много прославленных спортсменов. Я очень рад сегодня находиться на гребном канале в Барнауле", – отметил замминистра спорта на открытии фестиваля.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание на то, что "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" - первое подобное соревнование на территории России.
Заезды на лодках-драконах проходят на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Помимо самих гонок для зрителей организована обширная культурная и развлекательная программа. В нее входят хореографические номера, конкурсы, выступления вокалистов и артистов оригинального жанра, несколько площадок спортивных активностей.
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Литературный фестиваль Роберта Рождественского начался в Алтайском крае
27 июня, 11:17
 
Алтайский крайМьянмаРоссияАлтайский крайВиктор ТоменкоАндрей ДенисовСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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