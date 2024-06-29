https://ria.ru/20240629/festival-1956335961.html

В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран

В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран - РИА Новости, 29.06.2024

В "Фестивале драконов" на Алтае участвуют 600 спортсменов из разных стран

Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:15

2024-06-29T16:15

2024-06-29T16:44

алтайский край

мьянма

россия

алтайский край

виктор томенко

андрей денисов

совет федерации рф

госдума рф

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БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Почти 600 спортсменов из разных стран мира участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Россия, Узбекистан, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Индия — приветствую всех спортсменов, гостей Барнаула, которые участвуют в "Алтайской регате. Фестивале драконов" ! Почти 600 спортсменов соревнуются сегодня на нашем гребном канале — одном из лучших в мире! Желаю всем успехов, побед и, конечно, удовольствия от участия в нашем фестивале", – обратился губернатор края Виктор Томенко к участникам мероприятия. Почетными гостями фестиваля стали представители федеральных структур, зарубежных стран. В их числе заместитель министра спорта России Алексей Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Поддержать свою команду приехал чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы Тит Линн Оун. "Алтайский край очень богат спортивными традициями. Отсюда вышли многие чемпионы мира, Олимпийских игр, много прославленных спортсменов. Я очень рад сегодня находиться на гребном канале в Барнауле", – отметил замминистра спорта на открытии фестиваля. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам обратил внимание на то, что "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" - первое подобное соревнование на территории России. Заезды на лодках-драконах проходят на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Помимо самих гонок для зрителей организована обширная культурная и развлекательная программа. В нее входят хореографические номера, конкурсы, выступления вокалистов и артистов оригинального жанра, несколько площадок спортивных активностей.

https://ria.ru/20240627/agroforum-1955810775.html

https://ria.ru/20240627/festival-1955802205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мьянма, россия, алтайский край, виктор томенко, андрей денисов, совет федерации рф, госдума рф