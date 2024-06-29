https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html

"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение

"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение - РИА Новости, 29.06.2024

"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение

Москва готова к диалогу с недружественными государствами. Но есть одно условие. Если же его проигнорируют, Евросоюз может оказаться на обочине мирового... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:00

2024-06-29T08:00

2024-06-29T08:05

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Москва готова к диалогу с недружественными государствами. Но есть одно условие. Если же его проигнорируют, Евросоюз может оказаться на обочине мирового развития. Каким будет новое международное сообщество — в материале РИА Новости.Западный тупикГенсек НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами, но прежде нужно обеспечить Киеву максимально сильную позицию. Замглавы Госдепа США Курт Кэмпбелл, в свою очередь, заявил, что уменьшение помощи Киеву было бы провалом для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона."Друзья и противники Вашингтона увидят в этом свидетельство американского политического паралича, размывающего доверие к США как гаранту безопасности", — объяснил он. И отметил, что Китай, Россия, КНДР и Иран усиливают координацию и сотрудничество.То есть в НАТО согласны с тем, что российско-украинский конфликт связан с переустройством системы международных отношений.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на очередных "Примаковских чтениях", состоявшихся 25-26 июня, подчеркнул: Москва хочет только одного — чтобы с Запада не исходило угроз."Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона", — указал он.И призвал к реформированию ООН. Баланс сил в мире заметно изменился, преобладание в Совбезе стран Запада выглядит несправедливым. Туда нужно пригласить представителей Азии, Африки и Латинской Америки.Лавров напомнил, что Россия долго выстраивала внешнюю политику в системе европейской безопасности, но это ни к чему не привело.Локомотивом новой, евразийской интеграции может стать БРИКС, считает министр. И этот процесс необходимо очистить от "интриг и авантюр внешних игроков". К примеру, НАТО стремится развивать свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под вывеской AUKUS и перетягивает туда страны АСЕАН, Японию и Южную Корею. Это неприемлемо."Треть ВВП"Участники "Примаковских чтений" согласились с тем, что БРИКС — важный элемент переформатирования международных отношений. Эта организация уже объединяет половину человечества. Недавно присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. И еще много желающих.Задача БРИКС — сформировать справедливый многополярный мир. Но тут возможны разные подходы.Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предложил отказаться от разделения на развитые и развивающиеся страны. Запад, по его словам, давно перестал развиваться. "В конце XVIII века на Китай приходилась треть мирового ВВП, на Индию чуть меньше. <...> Это не развивающиеся экономики, а возвращающиеся на свое место", — уточнил он.Почетный научный сотрудник Observer Research Foundation Нандан Унникришнан возразил: Индия находится в сложном экономическом положении, без помощи Запада не обойтись.Никонов ответил: у индийских коллег скоро "пройдет период иллюзий" и они поймут, что "Запад еще никому не помог, зато много кого ограбил".На этом фоне экс-посол Египта в Германии, Австрии, Бразилии, бывший помощник генсека ООН Рамзи Эззельдин Рамзи предложил поработать над укреплением взаимопонимания внутри БРИКС.Кроме того, по его словам, организация должна развивать зеленую энергетику, так как за ней будущее, и торговые связи, чтобы пошатнуть монополию доллара и минимизировать угрозу международных санкций. Этому могут способствовать проект "Один пояс — один путь", Северный морской путь, коридор Север — Юг и другие маршруты."Конкуренция полезна, но соперничество опасно и его нужно избегать. У БРИКС есть все для того, чтобы сыграть роль моста между Востоком и Западом", — заключил Рамзи.Большое Евразийское партнерствоСовременная международная ситуация требует "широкой консолидации", указал генсек СНГ Сергей Лебедев. Добиться этого можно за счет развития ЕАЭС, СНГ, АСЕАН, а также "китов" евразийской интеграции — БРИКС и ШОС.С ним согласилась вице-президент Национальной академии наук Казахстана Зарема Шаукенова. "Мы должны развивать многостороннее сотрудничество. Упразднить торговые барьеры, проложить новые торговые маршруты. <...> Также нужно заниматься совместными научными, образовательными и культурными проектами. Это позволит укрепить нашу устойчивость перед лицом внешнего воздействия", — подчеркнула она.Вице-президент РСПП Елена Панина тоже считает, что проект Большого Евразийского партнерства, выдвинутый Москвой еще в 2015-м, актуален как никогда."Принципы, которые миру пытается диктовать коллективный Запад, сегодня малоприемлемы. Большинство стран не устраивает, что вместо международного права придуманы некие правила. Международные санкции и дестабилизация глобальных торговых цепочек стали нормой для США. Под санкциями находятся более 40 государств, то есть каждое пятое в мире", — отметил он.Замглавы ИНИОН РАН Сергей Афонцев полагает, что проект Большого Евразийского партнерства обеспечит гармоничное сотрудничество на основе собственных национальных интересов. Наиболее независимы сейчас страны Азии, заметно больше проблем на Ближнем Востоке."Не нужно забывать, что в Сирии находятся оккупационные войска США. <…> С другой стороны, есть Египет, который вполне может служить образцовым примером соблюдения национальных интересов", — сказал Афонцев.А хуже всего дела обстоят в Европе, где, за редким исключением, никто даже не осознает собственных приоритетов. В частности, в Германии. "Результат мы видим: в 2022 году страны Еврозоны выросли на 3,4%, а в прошлом году — на 0,4%. В то же время ВВП США в 2022-м увеличился на два процента, в 2023-м — на 2,5%", — пояснил замглавы ИНИОН РАН.Как бы то ни было, несмотря на различные оценки перспектив развития евразийской интеграции, все эксперты выразили уверенность в том, что альтернативы этому нет.

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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сша, китай, россия, вячеслав никонов, сергей лавров, брикс, нато, оон, йенс столтенберг