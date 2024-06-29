Рейтинг@Mail.ru
В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/deti-1956352145.html
В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере
В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере - РИА Новости, 29.06.2024
В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере
Следователи начали проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:09
2024-06-29T18:09
происшествия
здоровье - общество
пенза
россия
олег мельниченко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В одном из детских оздоровительных учреждений Пензы несколько несовершеннолетних почувствовали ухудшение самочувствия, в связи с чем обратились за медицинской помощью к персоналу лагеря. Им оказывается необходимая помощь. По данному факту... организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко взял ситуацию на контроль. По его словам, в изоляторе лагеря остаются четыре ребенка.
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954106165.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, пенза, россия, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Пенза, Россия, Олег Мельниченко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере

СК проводит проверку после обращения более 30 детей за медпомощью в лагере Пензы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"В одном из детских оздоровительных учреждений Пензы несколько несовершеннолетних почувствовали ухудшение самочувствия, в связи с чем обратились за медицинской помощью к персоналу лагеря. Им оказывается необходимая помощь. По данному факту... организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко взял ситуацию на контроль. По его словам, в изоляторе лагеря остаются четыре ребенка.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест
19 июня, 21:16
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПензаРоссияОлег МельниченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала