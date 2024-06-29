https://ria.ru/20240629/deti-1956352145.html

В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере

В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере - РИА Новости, 29.06.2024

В Пензе проводят проверку после обращения детей за медпомощью в лагере

Следователи начали проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:09

2024-06-29T18:09

2024-06-29T18:09

происшествия

здоровье - общество

пенза

россия

олег мельниченко

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового обращения детей в детском лагере Пензы за медицинской помощью, в том числе будет дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В одном из детских оздоровительных учреждений Пензы несколько несовершеннолетних почувствовали ухудшение самочувствия, в связи с чем обратились за медицинской помощью к персоналу лагеря. Им оказывается необходимая помощь. По данному факту... организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко взял ситуацию на контроль. По его словам, в изоляторе лагеря остаются четыре ребенка.

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954106165.html

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происшествия, здоровье - общество, пенза, россия, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)