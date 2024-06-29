https://ria.ru/20240629/debaty-1956259735.html

В Киеве ужаснулись из-за дебатов Байдена и Трампа

В Киеве ужаснулись из-за дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 29.06.2024

В Киеве ужаснулись из-за дебатов Байдена и Трампа

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ее встревожила "эмоциональность" обсуждения Украины... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T06:07

2024-06-29T06:07

2024-06-29T06:08

в мире

украина

сша

джо байден

дональд трамп

ольга стефанишина

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ее встревожила "эмоциональность" обсуждения Украины на дебатах между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.Как утверждает Стефанишина, это подтверждает то, что ситуация в этой стране является "центральной темой" всего выборного процесса в США."Честно говоря, я немного встревожена тем, что Украина имела такое значение в дебатах… Честно говоря, чувствуешь определенную тревогу из-за того, что Украина становится заложником таких определенных предвыборных эмоций", — призналась Стефанишина в эфире телеканала "Рада".При этом она заявила, что Киев сделал выводы из ситуации с задержкой выделения помощи конгрессом США, добавив, что для Украины важно "обеспечить решения", которые не будут "зависеть от политических процессов" в других странах.В ходе дебатов Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Москвой, он обвинил в этом Байдена, добавив, что политика нынешнего главы Белого дома поставила мир на грань третьей мировой войны. Республиканец в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию еще до своего возвращения в Белый дом.Байден же выступил с безосновательным утверждением, что третья мировая начнется после того, как "Россия возьмет Киев". Он заявил, что после победы над Киевом Москва якобы будет угрожать Белоруссии, Польше.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240629/obama-1956246844.html

https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html

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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, ольга стефанишина, предвыборные дебаты трампа и байдена