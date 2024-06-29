https://ria.ru/20240629/dagestan-1956367654.html

Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане

Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 29.06.2024

Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане

Полицейские из Тюмени вели бои с террористами в Дагестане 23 июня, сообщило издание 72.ru. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:14

2024-06-29T20:14

2024-06-29T20:14

происшествия

тюмень

махачкала

дербент

гибдд мвд рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полицейские из Тюмени вели бои с террористами в Дагестане 23 июня, сообщило издание 72.ru."Одними из первых на место прибыли тюменцы, которых отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы", — отмечается в публикации.В день, когда произошли теракты, инспекторы ГАИ несли службу, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город вместе с коллегами из Махачкалы. Примерно в полседьмого вечера по рации передали сообщение о стрельбе. Боевики открыли огонь по полицейским, дежурившим на одном из перекрестков.На место происшествия выехали все патрули города. Среди сотрудников правоохранительных органов, подоспевших на помощь, было около 20 человек из Тюмени, уточняется в статье."Мы вели непрерывный бой. Террористы вели стрельбу из винтовки с оптикой и автоматического оружия по автомобилям и по сотрудникам полиции, кидали гранаты. Сотрудники полиции отстреливались и укрывали прохожих и детей, и своих коллег",— рассказал один из свидетелей событий изданию.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240628/obyski-1956216680.html

https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html

тюмень

махачкала

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происшествия, тюмень, махачкала, дербент, гибдд мвд рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале