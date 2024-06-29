Рейтинг@Mail.ru
Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/dagestan-1956367654.html
Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане
Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 29.06.2024
Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане
Полицейские из Тюмени вели бои с террористами в Дагестане 23 июня, сообщило издание 72.ru. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:14
2024-06-29T20:14
происшествия
тюмень
махачкала
дербент
гибдд мвд рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954965217_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6164c7f7dbe60d9323f23da6834be372.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полицейские из Тюмени вели бои с террористами в Дагестане 23 июня, сообщило издание 72.ru."Одними из первых на место прибыли тюменцы, которых отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы", — отмечается в публикации.В день, когда произошли теракты, инспекторы ГАИ несли службу, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город вместе с коллегами из Махачкалы. Примерно в полседьмого вечера по рации передали сообщение о стрельбе. Боевики открыли огонь по полицейским, дежурившим на одном из перекрестков.На место происшествия выехали все патрули города. Среди сотрудников правоохранительных органов, подоспевших на помощь, было около 20 человек из Тюмени, уточняется в статье."Мы вели непрерывный бой. Террористы вели стрельбу из винтовки с оптикой и автоматического оружия по автомобилям и по сотрудникам полиции, кидали гранаты. Сотрудники полиции отстреливались и укрывали прохожих и детей, и своих коллег",— рассказал один из свидетелей событий изданию.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240628/obyski-1956216680.html
https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html
тюмень
махачкала
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954965217_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_6debe4ca83ad5c28ce9ad73f816d7b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, махачкала, дербент, гибдд мвд рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Тюмень, Махачкала, Дербент, ГИБДД МВД РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Стали известны новые подробности о ликвидации боевиков в Дагестане

72.ru: бои с террористами в Дагестане вели 20 тюменских полицейских

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полицейские из Тюмени вели бои с террористами в Дагестане 23 июня, сообщило издание 72.ru.
«
"Одними из первых на место прибыли тюменцы, которых отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы", — отмечается в публикации.
В день, когда произошли теракты, инспекторы ГАИ несли службу, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город вместе с коллегами из Махачкалы. Примерно в полседьмого вечера по рации передали сообщение о стрельбе. Боевики открыли огонь по полицейским, дежурившим на одном из перекрестков.
На место происшествия выехали все патрули города. Среди сотрудников правоохранительных органов, подоспевших на помощь, было около 20 человек из Тюмени, уточняется в статье.
Обстановка около школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Кадр видео очевидца
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
28 июня, 19:47
"Мы вели непрерывный бой. Террористы вели стрельбу из винтовки с оптикой и автоматического оружия по автомобилям и по сотрудникам полиции, кидали гранаты. Сотрудники полиции отстреливались и укрывали прохожих и детей, и своих коллег",— рассказал один из свидетелей событий изданию.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов
27 июня, 15:24
 
ПроисшествияТюменьМахачкалаДербентГИБДД МВД РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала