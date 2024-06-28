https://ria.ru/20240628/youtube-1956177245.html

В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку

В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку

Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:12

2024-06-28T17:12

2024-06-28T17:12

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

youtube

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. "Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа", - написал он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который внесён в Госдуму, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. "Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", - отметил парламентарий. Также он отметил , что ФАС не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента вступления закона в силу. "Пока это коснется только соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть очень шанс составить им компанию. А у его российских аналогов – возможность побороться за рекламодателей", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240531/youtube-1949559333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, youtube