https://ria.ru/20240628/youtube-1956177245.html
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:12
2024-06-28T17:12
2024-06-28T17:12
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_0:128:3068:1855_1920x0_80_0_0_ca096d1d4addaa182184868816b695df.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. "Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа", - написал он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который внесён в Госдуму, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. "Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", - отметил парламентарий. Также он отметил , что ФАС не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента вступления закона в силу. "Пока это коснется только соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть очень шанс составить им компанию. А у его российских аналогов – возможность побороться за рекламодателей", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240531/youtube-1949559333.html
https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f4c0531bfa8c7afe0e88d1cff63b2e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, youtube
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
Депутат Горелкин: вероятно, сначала YouTube замедлят, а не полностью блокируют
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка.
"Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который внесён в Госдуму, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. "Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", - отметил парламентарий.
Также он отметил , что ФАС
не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента вступления закона в силу.
"Пока это коснется только соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть очень шанс составить им компанию. А у его российских аналогов – возможность побороться за рекламодателей", - заключил депутат.