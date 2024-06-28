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В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку - РИА Новости, 28.06.2024
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17:12 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/youtube-1956177245.html
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:12
2024-06-28T17:12
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
youtube
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка. "Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа", - написал он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который внесён в Госдуму, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. "Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", - отметил парламентарий. Также он отметил , что ФАС не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента вступления закона в силу. "Пока это коснется только соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть очень шанс составить им компанию. А у его российских аналогов – возможность побороться за рекламодателей", - заключил депутат.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, youtube
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку

Депутат Горелкин: вероятно, сначала YouTube замедлят, а не полностью блокируют

© Depositphotos.com / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Depositphotos.com / alexey_boldin
Логотип YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка.
"Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он также отметил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который внесён в Госдуму, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. "Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", - отметил парламентарий.
Также он отметил , что ФАС не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента вступления закона в силу.
"Пока это коснется только соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть очень шанс составить им компанию. А у его российских аналогов – возможность побороться за рекламодателей", - заключил депутат.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФYouTube
 
 
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