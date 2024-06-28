https://ria.ru/20240628/vybory-1956188129.html

Украинский депутат потребовал объявить выборы президента

Украинский депутат потребовал объявить выборы президента - РИА Новости, 28.06.2024

Украинский депутат потребовал объявить выборы президента

Украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что направил обращение в Верховный суд Украины с... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:50

2024-06-28T17:50

2024-06-28T17:50

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что направил обращение в Верховный суд Украины с требованием объявить выборы президента. "Как бы власть не пыталась это отрицать, но коррупция на Украине не просто существует, а является главным препятствием для победы... Именно коррупция крадет у армии ресурсы, а у союзников – мотивацию. Последние аферы с закупками госагентства тыла, и продолжающиеся перманентно скандалы с фортификациями – только подчеркивают, что власть "застоялась", и слишком "зацвела", и отсутствие выборов только усугубляет ситуацию. Последняя социология также указывает на то, что люди ждут перемен. И в курсе государства – тоже", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам депутата, сидящие в парламенте и офисе Зеленского политические элиты заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы, а это в свою очередь привело к отмене на Украине справедливости, а с ней и перспективы. "С этим можно и нужно бороться. Поэтому я обратился в Верховный суд с требованием, согласно конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную раду объявить выборы президента. Верховный суд рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15.00", - подчеркнул Дубинский. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240628/zayavlenie-1955977525.html

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины