Украинский депутат потребовал объявить выборы президента
Украинский депутат обратился в суд с требованием объявить выборы президента
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что направил обращение в Верховный суд Украины с требованием объявить выборы президента.
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"Как бы власть не пыталась это отрицать, но коррупция на Украине не просто существует, а является главным препятствием для победы... Именно коррупция крадет у армии ресурсы, а у союзников – мотивацию. Последние аферы с закупками госагентства тыла, и продолжающиеся перманентно скандалы с фортификациями – только подчеркивают, что власть "застоялась", и слишком "зацвела", и отсутствие выборов только усугубляет ситуацию. Последняя социология также указывает на то, что люди ждут перемен. И в курсе государства – тоже", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам депутата, сидящие в парламенте и офисе Зеленского политические элиты заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы, а это в свою очередь привело к отмене на Украине справедливости, а с ней и перспективы.
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"С этим можно и нужно бороться. Поэтому я обратился в Верховный суд с требованием, согласно конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную раду объявить выборы президента. Верховный суд рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15.00", - подчеркнул Дубинский.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".