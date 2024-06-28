https://ria.ru/20240628/vybory-1956094491.html

Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму

Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 28.06.2024

Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму

Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:40

2024-06-28T13:40

2024-06-28T13:40

политика

россия

анатолий петрукович

максим волков

московская городская дума

институт космических исследований

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933163373_0:231:2949:1889_1920x0_80_0_0_485207a7f25abbd2b637c3216dde17dc.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим Волков выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Ученый-физик Петрукович идет на выборы в депутаты МГД от партии "Единая Россия" по 35 избирательному округу. Также среди кандидатов есть мастер спорта по кёрлингу на колясках Волков, его выдвинула партия ЛДПР по 33 избирательному округу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, анатолий петрукович, максим волков, московская городская дума, институт космических исследований, российская академия наук