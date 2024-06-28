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Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 28.06.2024
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13:40 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vybory-1956094491.html
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 28.06.2024
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму
Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:40
2024-06-28T13:40
политика
россия
анатолий петрукович
максим волков
московская городская дума
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим Волков выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Ученый-физик Петрукович идет на выборы в депутаты МГД от партии "Единая Россия" по 35 избирательному округу. Также среди кандидатов есть мастер спорта по кёрлингу на колясках Волков, его выдвинула партия ЛДПР по 33 избирательному округу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
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политика, россия, анатолий петрукович, максим волков, московская городская дума, институт космических исследований, российская академия наук
Политика, Россия, Анатолий Петрукович, Максим Волков, Московская городская дума, Институт космических исследований, Российская академия наук
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму

Физик Петрукович и чемпион России Волков примут участие в выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы в Москве
Выборы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим Волков выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.
Ученый-физик Петрукович идет на выборы в депутаты МГД от партии "Единая Россия" по 35 избирательному округу. Также среди кандидатов есть мастер спорта по кёрлингу на колясках Волков, его выдвинула партия ЛДПР по 33 избирательному округу.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
Табличка на здании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Еще пять самовыдвиженцев стали кандидатами на выборах в Мосгордуму
15 июня, 23:01
 
ПолитикаРоссияАнатолий ПетруковичМаксим ВолковМосковская городская думаИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
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