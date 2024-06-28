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Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 28.06.2024
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму
Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:40
2024-06-28T13:40
2024-06-28T13:40
политика
россия
анатолий петрукович
максим волков
московская городская дума
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученый-физик, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и мастер спорта по кёрлингу на колясках, пятикратный чемпион России Максим Волков выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Ученый-физик Петрукович идет на выборы в депутаты МГД от партии "Единая Россия" по 35 избирательному округу. Также среди кандидатов есть мастер спорта по кёрлингу на колясках Волков, его выдвинула партия ЛДПР по 33 избирательному округу. Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.
https://ria.ru/20240615/kandidaty-1953177160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, анатолий петрукович, максим волков, московская городская дума, институт космических исследований, российская академия наук
Политика, Россия, Анатолий Петрукович, Максим Волков, Московская городская дума, Институт космических исследований, Российская академия наук
Ученый Петрукович и спортсмен Волков примут участие в выборах в Мосгордуму
Физик Петрукович и чемпион России Волков примут участие в выборах в Мосгордуму