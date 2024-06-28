https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
В России запустили отечественный аналог YouTube
В России запустили отечественный аналог YouTube - РИА Новости, 28.06.2024
В России запустили отечественный аналог YouTube
В России запустили отечественный аналог YouTube - видеохостинг "Платформа", идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:45
2024-06-28T15:45
2024-06-28T15:45
общество
технологии
россия
антон горелкин
youtube
региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956142688_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_193099167a630fb9c6524189eeec67ba.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В России запустили отечественный аналог YouTube - видеохостинг "Платформа", идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и "крупнейших патриотических блогеров", сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). "C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить "Платформу", альтернативу YouTube", - говорится в сообщении. Отмечается, что интерфейс "Платформы" схож с YouTube. Сбоку от открытого видео есть отдельная колонка с рекомендациями, где можно выбрать и посмотреть похожий контент. Разрешение видео на платформе - до 4К, также есть прямые трансляции и субтитры в каждом видео. Кроме того, доступен формат коротких вертикальных видео. Там добавили, что отечественный аналог добавляет в рекомендации не только крупные и популярные каналы, но и недавно созданные. Если у автора есть страница во "ВКонтакте" или канал на YouTube, он может перенести контент с этих площадок на "Платформу". В сервисе также есть встроенный каталог музыки и видео для создания контента, а что касается авторских прав, то видеохостинг в реальном времени отслеживает, кто упоминает авторов видео. В свою очередь ограничениям подвергается контент, который нарушает российские законы и продвигает "антироссийскую риторику". Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия и контента с пропагандой ЛГБТ*. "Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны - и пользователь, и автор - будут уведомлены о решении и его причинах", - пояснили там. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщал журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один возможный аналог YouTube. Он также рассказал, что направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров. Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.*Экстремистское движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20240617/youtube-1953513055.html
https://ria.ru/20240607/pmef-1951223617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, антон горелкин, youtube, региональный общественный центр интернет-технологий (роцит), госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, YouTube, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Госдума РФ
В России запустили отечественный аналог YouTube
В России запустили отечественный аналог YouTube — видеохостинг "Платформа"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
В России запустили отечественный аналог YouTube - видеохостинг "Платформа", идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и "крупнейших патриотических блогеров", сообщается в Telegram-канале
Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
«
"C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить "Платформу", альтернативу YouTube", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интерфейс "Платформы" схож с YouTube. Сбоку от открытого видео есть отдельная колонка с рекомендациями, где можно выбрать и посмотреть похожий контент. Разрешение видео на платформе - до 4К, также есть прямые трансляции и субтитры в каждом видео. Кроме того, доступен формат коротких вертикальных видео.
Там добавили, что отечественный аналог добавляет в рекомендации не только крупные и популярные каналы, но и недавно созданные. Если у автора есть страница во "ВКонтакте" или канал на YouTube, он может перенести контент с этих площадок на "Платформу". В сервисе также есть встроенный каталог музыки и видео для создания контента, а что касается авторских прав, то видеохостинг в реальном времени отслеживает, кто упоминает авторов видео.
В свою очередь ограничениям подвергается контент, который нарушает российские законы и продвигает "антироссийскую риторику". Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия и контента с пропагандой ЛГБТ*. "Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны - и пользователь, и автор - будут уведомлены о решении и его причинах", - пояснили там.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин
сообщал журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один возможный аналог YouTube. Он также рассказал, что направил обращение в Роскомнадзор
с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.
Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС
для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube
и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.
*Экстремистское движение, запрещенное в России