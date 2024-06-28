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Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран - РИА Новости, 28.06.2024
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08:34 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/tszinpin-1956003757.html
Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран
Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран - РИА Новости, 28.06.2024
Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран
Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:34
2024-06-28T08:34
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. “Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не устарели, но стали еще важнее. “Мировые дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, у кого руки посильнее”, - подчеркнул он. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
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в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, Индия, Тибет, Си Цзиньпин, ООН
Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран

Си Цзиньпин: международные дела должны решать все, а не те, кто сильнее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
“Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
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По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не устарели, но стали еще важнее.
“Мировые дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, у кого руки посильнее”, - подчеркнул он.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
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