Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран
Си Цзиньпин: международные дела должны решать все, а не те, кто сильнее
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
“Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
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По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не устарели, но стали еще важнее.
“Мировые дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, у кого руки посильнее”, - подчеркнул он.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
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