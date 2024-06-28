https://ria.ru/20240628/tszinpin-1956003757.html

Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран

Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран - РИА Новости, 28.06.2024

Си Цзиньпин призвал решать мировые дела путем консультаций всех стран

Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:34

2024-06-28T08:34

2024-06-28T08:34

в мире

китай

индия

тибет

си цзиньпин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Международные дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, "у кого руки посильнее ", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. “Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не устарели, но стали еще важнее. “Мировые дела должны решаться путем консультаций всех стран, а не теми, у кого руки посильнее”, - подчеркнул он. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.

https://ria.ru/20240229/putin-1930187955.html

https://ria.ru/20231015/ideologiya-1902818860.html

китай

индия

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин, оон