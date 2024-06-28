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ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/transh-1955978577.html
ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро
ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро - РИА Новости, 28.06.2024
ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины в рамках... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:24
2024-06-28T02:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины в рамках макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро до 2027 года. "Я рада сообщить, что мы перевели Украине транш префинансирования в размере 1,9 миллиарда евро", - сказала она по итогам саммита стран Евросоюза. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро

Фон дер Ляйен: ЕК перевела Украине префинансирование на 1,9 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины в рамках макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро до 2027 года.
"Я рада сообщить, что мы перевели Украине транш префинансирования в размере 1,9 миллиарда евро", - сказала она по итогам саммита стран Евросоюза.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"
Вчера, 18:37
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц
Вчера, 18:14
 
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