https://ria.ru/20240628/transh-1955978577.html

ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро

ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро - РИА Новости, 28.06.2024

ЕК перевела Киеву транш макрофинансовой помощи в 1,9 миллиарда евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины в рамках... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:24

2024-06-28T02:24

2024-06-28T02:24

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины в рамках макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро до 2027 года. "Я рада сообщить, что мы перевели Украине транш префинансирования в размере 1,9 миллиарда евро", - сказала она по итогам саммита стран Евросоюза. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финпомощи Евросоюза на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в распространенном заявлении Совета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия