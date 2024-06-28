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Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США - РИА Новости, 28.06.2024
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15:45 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/trampokalipsis-1956144164.html
Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США
Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США - РИА Новости, 28.06.2024
Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США
Провал президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность "Трампокалипсиса" - возвращения к власти предшественника РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:45
2024-06-28T15:45
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
politico
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Провал президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность "Трампокалипсиса" - возвращения к власти предшественника американского лидера, заявил советник сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который также является донором демократов. Неназванный советник Хоффмана в письме, с содержанием которого ознакомилась газета Washington Post, отметил, что у Джо была "ужасная ночь", которая подтвердила опасения по поводу его главной слабости на выборах - преклонного возраста. "Наши шансы на "Трампокалипсис-2" только что существенно возросли", - приводит издание текст письма. Советник Хоффмана назвал такой исход "трагичным". Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США

Советник основателя LinkedIn: исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса"

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Провал президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность "Трампокалипсиса" - возвращения к власти предшественника американского лидера, заявил советник сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который также является донором демократов.
Неназванный советник Хоффмана в письме, с содержанием которого ознакомилась газета Washington Post, отметил, что у Джо была "ужасная ночь", которая подтвердила опасения по поводу его главной слабости на выборах - преклонного возраста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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"Наши шансы на "Трампокалипсис-2" только что существенно возросли", - приводит издание текст письма.
Советник Хоффмана назвал такой исход "трагичным".
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
В бой идут одни старики: дебаты Байдена и Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

Фотографы во время телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

Зрительница телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10
© AP Photo / Evan Vucci

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

Президент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия по телевизионным дебатам

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

Сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп заходит в конференц-зал перед телевизионными дебатами президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10
© AP Photo / Jae C. Hong

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10
© AP Photo / Andres Kudacki

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

Сторонники Дональда Трампа во время телевизионных дебатов

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10
© AP Photo / Ross D. Franklin

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисPoliticoПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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