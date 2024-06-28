Исход дебатов повысил риск "Трампокалипсиса", заявили в США

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Провал президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность "Трампокалипсиса" - возвращения к власти предшественника американского лидера, заявил советник сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который также является донором демократов. Неназванный советник Хоффмана в письме, с содержанием которого ознакомилась газета Washington Post, отметил, что у Джо была "ужасная ночь", которая подтвердила опасения по поводу его главной слабости на выборах - преклонного возраста. "Наши шансы на "Трампокалипсис-2" только что существенно возросли", - приводит издание текст письма. Советник Хоффмана назвал такой исход "трагичным". Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Провал президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность "Трампокалипсиса" - возвращения к власти предшественника американского лидера, заявил советник сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который также является донором демократов.
Неназванный советник Хоффмана в письме, с содержанием которого ознакомилась газета Washington Post, отметил, что у Джо была "ужасная ночь", которая подтвердила опасения по поводу его главной слабости на выборах - преклонного возраста.
"Наши шансы на "Трампокалипсис-2" только что существенно возросли", - приводит издание текст письма.
Советник Хоффмана назвал такой исход "трагичным".
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Газета Politico писала, что некоторые демократы уже активно обсуждают замену Байдена в предвыборной гонке. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
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