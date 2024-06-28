https://ria.ru/20240628/sud-1956054738.html
Суд отказался закрыть заседание по делу "Кухни на районе"
Суд отказался закрыть заседание по делу "Кухни на районе" - РИА Новости, 28.06.2024
Суд отказался закрыть заседание по делу "Кухни на районе"
Люблинский суд Москвы в пятницу отказался закрыть Судебное заседание, где рассматривается административный протокол, составленный на компанию "Локалкитчен"... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:43
2024-06-28T11:43
2024-06-28T11:44
происшествия
москва
россия
нижегородская область
владимир кузнецов (вован)
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу отказался закрыть Судебное заседание, где рассматривается административный протокол, составленный на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе") за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель "Локалкитчен" настаивала на закрытии заседания, поскольку "в материалах дела присутствуют секретные материалы из уголовного дела, а также личные данные больных". Однако судья перебил её, уточнил, что все данные больных обезличены. В свою очередь представители Роспотребнадзора не возражали против. Судья отказался закрывать процесс. "Суд не находит основания для проведения заседания в закрытом режиме", - огласил решение судья Владимир Кузнецов. Протокол на "Локалкитчен" был составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Компании грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Один человек скончался в Костроме - 21-летний студент, недавно выигравший федеральный грант для своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих БПЛА". Суд в Москве заключил в СИЗО повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953751828.html
https://ria.ru/20240624/kukhnya-1955123463.html
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954278267.html
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происшествия, москва, россия, нижегородская область, владимир кузнецов (вован), михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Москва, Россия, Нижегородская область, Владимир Кузнецов (Вован), Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Суд отказался закрыть заседание по делу "Кухни на районе"
Суд отказался закрыть процесс по делу о приостановке деятельности "Локалкитчен"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу отказался закрыть Судебное заседание, где рассматривается административный протокол, составленный на компанию "Локалкитчен" ("Кухня на районе") за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель "Локалкитчен" настаивала на закрытии заседания, поскольку "в материалах дела присутствуют секретные материалы из уголовного дела, а также личные данные больных".
Однако судья перебил её, уточнил, что все данные больных обезличены. В свою очередь представители Роспотребнадзора не возражали против. Судья отказался закрывать процесс.
"Суд не находит основания для проведения заседания в закрытом режиме", - огласил решение судья Владимир Кузнецов.
Протокол на "Локалкитчен" был составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Компании грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Один человек скончался в Костроме - 21-летний студент, недавно выигравший федеральный грант для своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих БПЛА".
Суд в Москве заключил в СИЗО повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.