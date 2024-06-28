https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html

ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре

ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре - РИА Новости, 28.06.2024

ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре

Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:19

2024-06-28T08:19

2024-06-28T08:56

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

часов яр

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При помощи технических средств в населенном пункте Часов Яр разведывательным подразделением ВС РФ в одном из многоэтажных зданий был выявлен пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки", - сообщил Марочко агентству. Марочко уточнил, что для подтверждения цели за домом установили наблюдение и во время запуска дрона с крыши здания по расчёту БПЛА противника был нанесен высокоточный артиллерийский удар. По его словам, в результате взрыва здание рухнуло, завалив дорогостоящее оборудование и находившуюся там группу военнослужащих ВСУ. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.

https://radiosputnik.ru/20240627/chasov-yar-1955922237.html

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность