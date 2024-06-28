https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре - РИА Новости, 28.06.2024
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре
Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:19
2024-06-28T08:19
2024-06-28T08:56
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d0c4b1c8f833c6bfa445a09a44f338.jpg
ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При помощи технических средств в населенном пункте Часов Яр разведывательным подразделением ВС РФ в одном из многоэтажных зданий был выявлен пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки", - сообщил Марочко агентству. Марочко уточнил, что для подтверждения цели за домом установили наблюдение и во время запуска дрона с крыши здания по расчёту БПЛА противника был нанесен высокоточный артиллерийский удар. По его словам, в результате взрыва здание рухнуло, завалив дорогостоящее оборудование и находившуюся там группу военнослужащих ВСУ. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
https://radiosputnik.ru/20240627/chasov-yar-1955922237.html
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html
донбасс
луганская народная республика
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bced682b1569cd59558d5b35718892ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре
Марочко: расчет БПЛА и дорогостоящее оборудование уничтожили в Часовом Яре