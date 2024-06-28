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ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 28.06.2024 (обновлено: 08:56 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре - РИА Новости, 28.06.2024
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре
Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:19
2024-06-28T08:56
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При помощи технических средств в населенном пункте Часов Яр разведывательным подразделением ВС РФ в одном из многоэтажных зданий был выявлен пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки", - сообщил Марочко агентству. Марочко уточнил, что для подтверждения цели за домом установили наблюдение и во время запуска дрона с крыши здания по расчёту БПЛА противника был нанесен высокоточный артиллерийский удар. По его словам, в результате взрыва здание рухнуло, завалив дорогостоящее оборудование и находившуюся там группу военнослужащих ВСУ. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
https://radiosputnik.ru/20240627/chasov-yar-1955922237.html
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донбасс, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили расчет БПЛА противника в Часовом Яре

Марочко: расчет БПЛА и дорогостоящее оборудование уничтожили в Часовом Яре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА противника и дорогостоящее разведоборудование уничтожили ВС РФ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"При помощи технических средств в населенном пункте Часов Яр разведывательным подразделением ВС РФ в одном из многоэтажных зданий был выявлен пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки", - сообщил Марочко агентству.
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Российские артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
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Марочко уточнил, что для подтверждения цели за домом установили наблюдение и во время запуска дрона с крыши здания по расчёту БПЛА противника был нанесен высокоточный артиллерийский удар. По его словам, в результате взрыва здание рухнуло, завалив дорогостоящее оборудование и находившуюся там группу военнослужащих ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаЧасов ЯрАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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