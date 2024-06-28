https://ria.ru/20240628/skif-1956042651.html

Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ

Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ - РИА Новости, 28.06.2024

Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), возводящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском, в первую очередь будет использован в целях обороны и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:47

2024-06-28T10:47

2024-06-28T11:59

наука

технологии

кольцово

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), возводящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском, в первую очередь будет использован в целях обороны и безопасности страны, заявил журналистам директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, где создается основное оборудование комплекса, академик Павел Логачев. В корпусе стендов и испытаний будущего Центра коллективного пользования "СКИФ" началась первая тестовая сборка оборудования ускорительно-накопительного комплекса сибирского синхротрона. Это гирдеры (специальные подставки) с магнитным и вакуумным оборудованием бустерного синхротрона. "Работа на зарубежных установках абсолютно исключает использование этих результатов в целях обороны и безопасности. Поэтому первая, лучшая в мире установка, производящая синхротронное излучение в РФ прежде всего будет использована именно в этих целях. И самая мощная и сложная станция, самое высокотехнологичное оборудование, которое мы уже готовим и испытываем для этих целей, начнет работать в первую очередь", - сказал Логачев. Он отметил, что также в первую очередь в СКИФ зайдут биологи и медики, задачей которых будет обеспечение программы не только биологической безопасности, но и укрепление здоровья населения страны, развитие новых методик лечения, новых лекарственных форм, новых биохимических методов в медицине. "У нас есть все шансы в этом году выполнить наши планы и выполнить указ президента по созданию источника СКИФ. Все технологическое оборудование будет изготовлено до конца этого года. Имеется ввиду не только ускорительный комплекс, но и основное оборудование экспериментальных станций. Основная нагрузка здесь сейчас ложится на строителей… В мире нигде больше такие комплексы так быстро не создавались. Причем это комплекс на самом высочайшем мировом уровне. Это лучшая в мире машина", - сказал академик. Директор ИЯФ СО РАН добавил, что исследования и практические результаты, которые даст СКИФ сегодня очень нужны экономике и обороне страны. "Они нужны нашим будущим поколениям, чтобы наши молодые исследователи, талантливые ребята с горящими глазами работали на лучшей в мире установке, создавая лучшие в мире технологии", - сказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html

https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html

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технологии, кольцово, россия, российская академия наук