Рейтинг@Mail.ru
Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:47 28.06.2024 (обновлено: 11:59 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/skif-1956042651.html
Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ
Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ - РИА Новости, 28.06.2024
Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), возводящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском, в первую очередь будет использован в целях обороны и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:47
2024-06-28T11:59
наука
технологии
кольцово
россия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956057975_0:274:2967:1943_1920x0_80_0_0_095110031b62086e350ef994c8a4c37a.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), возводящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском, в первую очередь будет использован в целях обороны и безопасности страны, заявил журналистам директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, где создается основное оборудование комплекса, академик Павел Логачев. В корпусе стендов и испытаний будущего Центра коллективного пользования "СКИФ" началась первая тестовая сборка оборудования ускорительно-накопительного комплекса сибирского синхротрона. Это гирдеры (специальные подставки) с магнитным и вакуумным оборудованием бустерного синхротрона. "Работа на зарубежных установках абсолютно исключает использование этих результатов в целях обороны и безопасности. Поэтому первая, лучшая в мире установка, производящая синхротронное излучение в РФ прежде всего будет использована именно в этих целях. И самая мощная и сложная станция, самое высокотехнологичное оборудование, которое мы уже готовим и испытываем для этих целей, начнет работать в первую очередь", - сказал Логачев. Он отметил, что также в первую очередь в СКИФ зайдут биологи и медики, задачей которых будет обеспечение программы не только биологической безопасности, но и укрепление здоровья населения страны, развитие новых методик лечения, новых лекарственных форм, новых биохимических методов в медицине. "У нас есть все шансы в этом году выполнить наши планы и выполнить указ президента по созданию источника СКИФ. Все технологическое оборудование будет изготовлено до конца этого года. Имеется ввиду не только ускорительный комплекс, но и основное оборудование экспериментальных станций. Основная нагрузка здесь сейчас ложится на строителей… В мире нигде больше такие комплексы так быстро не создавались. Причем это комплекс на самом высочайшем мировом уровне. Это лучшая в мире машина", - сказал академик. Директор ИЯФ СО РАН добавил, что исследования и практические результаты, которые даст СКИФ сегодня очень нужны экономике и обороне страны. "Они нужны нашим будущим поколениям, чтобы наши молодые исследователи, талантливые ребята с горящими глазами работали на лучшей в мире установке, создавая лучшие в мире технологии", - сказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html
https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html
кольцово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956057975_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_587c8951782556e75a974042fa87bafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, кольцово, россия, российская академия наук
Наука, Технологии, Кольцово, Россия, Российская академия наук
Академик рассказал, для чего в первую очередь будет использован СКИФ

Академик: СКИФ в первую очередь будет использован в целях обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительство комплекса зданий ЦКП "СКИФ"
Строительство комплекса зданий ЦКП СКИФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), возводящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском, в первую очередь будет использован в целях обороны и безопасности страны, заявил журналистам директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, где создается основное оборудование комплекса, академик Павел Логачев.
В корпусе стендов и испытаний будущего Центра коллективного пользования "СКИФ" началась первая тестовая сборка оборудования ускорительно-накопительного комплекса сибирского синхротрона. Это гирдеры (специальные подставки) с магнитным и вакуумным оборудованием бустерного синхротрона.
Рентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 Микрофокус российского синхротрона 4-го поколения Сибирский кольцевой источник фотонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство
25 июня, 07:00
"Работа на зарубежных установках абсолютно исключает использование этих результатов в целях обороны и безопасности. Поэтому первая, лучшая в мире установка, производящая синхротронное излучение в РФ прежде всего будет использована именно в этих целях. И самая мощная и сложная станция, самое высокотехнологичное оборудование, которое мы уже готовим и испытываем для этих целей, начнет работать в первую очередь", - сказал Логачев.
Он отметил, что также в первую очередь в СКИФ зайдут биологи и медики, задачей которых будет обеспечение программы не только биологической безопасности, но и укрепление здоровья населения страны, развитие новых методик лечения, новых лекарственных форм, новых биохимических методов в медицине.
"У нас есть все шансы в этом году выполнить наши планы и выполнить указ президента по созданию источника СКИФ. Все технологическое оборудование будет изготовлено до конца этого года. Имеется ввиду не только ускорительный комплекс, но и основное оборудование экспериментальных станций. Основная нагрузка здесь сейчас ложится на строителей… В мире нигде больше такие комплексы так быстро не создавались. Причем это комплекс на самом высочайшем мировом уровне. Это лучшая в мире машина", - сказал академик.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТестовая сборка бустерного ускорителя на строительной площадке ЦКП "СКИФ"
Тестовая сборка бустерного ускорителя на строительной площадке ЦКП СКИФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Тестовая сборка бустерного ускорителя на строительной площадке ЦКП "СКИФ"
Директор ИЯФ СО РАН добавил, что исследования и практические результаты, которые даст СКИФ сегодня очень нужны экономике и обороне страны. "Они нужны нашим будущим поколениям, чтобы наши молодые исследователи, талантливые ребята с горящими глазами работали на лучшей в мире установке, создавая лучшие в мире технологии", - сказал он.
Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
Фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП СКИФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ
17 января, 09:46
 
НаукаТехнологииКольцовоРоссияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала