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В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:22

2024-06-28T15:22

2024-06-28T16:15

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", — сказал он.Как отметил Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. По его словам, отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации. В частности, такие инциденты случались в Великобритании, Польше и Румынии. Слуцкий пояснил, что российскую делегацию фактически лишили права голоса и она не может участвовать в выработке решений ассамблеи. По его словам, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны."Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — подчеркнул депутат.Он добавил, что если руководство ассамблеи пересмотрит свою русофобскую линию и проявит волю к конструктивному сотрудничеству, Москва оставляет за собой право изучить возможность возвращения в эту организацию.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.

https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф, обсе