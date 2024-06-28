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В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:22
2024-06-28T15:22
2024-06-28T16:15
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", — сказал он.Как отметил Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. По его словам, отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации. В частности, такие инциденты случались в Великобритании, Польше и Румынии. Слуцкий пояснил, что российскую делегацию фактически лишили права голоса и она не может участвовать в выработке решений ассамблеи. По его словам, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны."Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — подчеркнул депутат.Он добавил, что если руководство ассамблеи пересмотрит свою русофобскую линию и проявит волю к конструктивному сотрудничеству, Москва оставляет за собой право изучить возможность возвращения в эту организацию.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, обсе
Политика, Россия, Госдума РФ, ОБСЕ
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Слуцкий: в ГД внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", — сказал он.
Как отметил Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США
и НАТО
. По его словам, отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации. В частности, такие инциденты случались в Великобритании, Польше и Румынии.
Слуцкий пояснил, что российскую делегацию фактически лишили права голоса и она не может участвовать в выработке решений ассамблеи. По его словам, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны.
«
"Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что если руководство ассамблеи пересмотрит свою русофобскую линию и проявит волю к конструктивному сотрудничеству, Москва оставляет за собой право изучить возможность возвращения в эту организацию.
В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии
Раду Филип сообщил, что Бухарест
не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине
. Представителям Белоруссии
также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск
является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва
.
Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.