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В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
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15:22 28.06.2024 (обновлено: 16:15 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/proekt-1956138185.html
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:22
2024-06-28T16:15
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.&quot;Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации&quot;, — сказал он.Как отметил Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. По его словам, отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации. В частности, такие инциденты случались в Великобритании, Польше и Румынии. Слуцкий пояснил, что российскую делегацию фактически лишили права голоса и она не может участвовать в выработке решений ассамблеи. По его словам, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны.&quot;Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными&quot;, — подчеркнул депутат.Он добавил, что если руководство ассамблеи пересмотрит свою русофобскую линию и проявит волю к конструктивному сотрудничеству, Москва оставляет за собой право изучить возможность возвращения в эту организацию.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html
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политика, россия, госдума рф, обсе
Политика, Россия, Госдума РФ, ОБСЕ
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Слуцкий: в ГД внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
«

"Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", — сказал он.

Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Слуцкий рассказал, когда Россия сможет вернуться в ПА ОБСЕ
Вчера, 15:21
Как отметил Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. По его словам, отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации. В частности, такие инциденты случались в Великобритании, Польше и Румынии.
Слуцкий пояснил, что российскую делегацию фактически лишили права голоса и она не может участвовать в выработке решений ассамблеи. По его словам, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны.
«

"Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — подчеркнул депутат.

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Он добавил, что если руководство ассамблеи пересмотрит свою русофобскую линию и проявит волю к конструктивному сотрудничеству, Москва оставляет за собой право изучить возможность возвращения в эту организацию.
В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.
Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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