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В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 28.06.2024
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя
Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:33
2024-06-28T12:33
2024-06-28T12:33
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
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брюссель, россия, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
Брюссель, Россия, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя
Песков: перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие