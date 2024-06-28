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В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 28.06.2024
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12:33 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/peskov-1956072226.html
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 28.06.2024
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя
Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:33
2024-06-28T12:33
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антониу кошта
евросоюз
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
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брюссель, россия, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
Брюссель, Россия, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя

Песков: перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России
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БрюссельРоссияАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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