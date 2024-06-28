https://ria.ru/20240628/peskov-1956072226.html

В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя

В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 28.06.2024

В Кремле оценили перспективы отношений Москвы и Брюсселя

Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:33

2024-06-28T12:33

2024-06-28T12:33

брюссель

россия

антониу кошта

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

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брюссель

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брюссель, россия, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет